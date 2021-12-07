Білоруську авіакомпанію Бєлавіа відключили від систем розрахунків для вантажних та пасажирських авіаперевезень. Про це повідомляє білоруське видання Zerkalo.io із посиланням на заяву Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

– Ми підтверджуємо, що авіакомпанія Бєлавіа була відсторонена від участі у Програмі IATA з білінгу та розрахунків (BSP) та Системи розрахунків за вантажними рахунками (CASS), – йдеться у повідомленні Міжнародної асоціації повітряного транспорту.

Система авіаперевезень (CASS) використовується для розрахунків між авіакомпаніями та експедиторами.

Система BSP дозволяє спростити процес продажу авіаквитків, здійснення та контроль платежів, значно скоротити адміністративні витрати, ведення звітності тощо. Перша система BSP була створена IATA в Японії у 1971 році.

Саме завдяки системі BSP у світі проходить близько 70% непрямих продажів квитків.

На офіційному сайті Бєлавіа наразі немає повідомлення про відключення від систем. Також не йдеться про це на сайті IATA.

Раніше в авіакомпанії повідомили, що до обмежень на перельоти, пов’язані з Covid-19, додалися заборони на польоти до низки країн. Тому компанія скоротила парк повітряних суден.

У червні повідомлялося, що Євросоюз заборонив білоруським авіаперевізникам використати свій повітряний простір. Своєю чергою офіційний Мінськ підготував заходи у відповідь на санкції.

Джерело: Zerkalo.io