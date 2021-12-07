Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів запроваджує новий робочий тиждень – на чотири з половиною дні. Це рішення набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Зміна поширюється на органи федерального уряду та передбачає новий робочий час: робочі дні з понеділка по четвер тепер починаються о 7:30 ранку і закінчуються о 15:30, а робочі дні в п’ятницю – з 7:30 до 12:00.

Паралельно з переходом на новий робочий тиждень, п’ятнична молитва у країні проводитиметься о 13:15, тобто після закінчення робочих годин.

Відповідно до рішення уряду, працівники державних установ матимуть можливість щоп’ятниці працювати віддалено.

Таке рішення уряду ОАЕ називають частиною зусиль уряду, що спрямовані на покращення балансу між роботою та особистим життям та покращення соціального самопочуття. Очікується, що ці зміни призведуть до підвищення продуктивності серед працівників.

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ОАЕ стали першою країною у світі, що запровадила національний робочий тиждень, коротший за традиційний п’ятиденний тиждень.

З іншого боку Емірати стали першими серед мусульманських країн, де запровадили робочі години у п’ятницю. Річ у тім, що у мусульманських країнах п’ятниця – традиційний вихідний день, а робочий тиждень розпочинається з неділі.

Джерело: Emirates News Agency