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Вашингтон може підготувати військових і забезпечити їх зброєю – Адам Сміт

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Вашингтон може підготувати військових і забезпечити їх зброєю – Адам Сміт

Глава комітету Палаты представників США з озброєним силами Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати не мають наміру спрямовувати свій військовий контингент в Україну.

За його словами, Вашингтон може підготувати військових і забезпечити їх зброєю.

– Ми не говорили, що хочемо послати кілька тисяч солдатів в Україну воювати з Росією. Це не наша позиція. Наша позиція полягає в тому, що будуть серйозні економічні санкції та підтримка України з підготовки військових та їх постачання, – заявив Сміт.

На його думку, розмова президента Байдена з президентом Росії Путіним є спробою знизити напруженість навколо України.

– Байден хоче переконати Володимира Путіна, що ціна таких дій вища за ту, що він хоче заплатити, – сказав Сміт.

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Водночас, президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про наслідки, які чекають на нього у разі нападу Росії на Україну. Про це заявив 7 грудня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він наголосив, що головною темою переговорів була Україна. Під час відеодзвінка Байден сказав президенту Путіну, що якщо РФ “зробить кроки” проти України, США дадуть відповідь жорсткими економічними санкціями та розширять військову допомогу Україні.

 

Джерело: CNN

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