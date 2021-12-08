На російському вертольоті: в авіакатастрофі загинув начальник штабу оборони Індії

В авіакатастрофі трагічно загинув голова комітету начальників штабів збройних сил Індії генерал Біпін Рават. Йому було 63 роки.

Інцидент стався 8 грудня у штаті Таміл Наду на півдні Індії.

Зазначається, що Біпін Рават летів на вертольоті Мі-17В5 (або Мі-8) російського виробництва. Це один із найвідоміших вертольотів у світі, розроблений у 1960-х роках в СРСР.

Разом із генералом загинула його дружина та ще 11 військовослужбовців. За даними Повітряних сил країни, одного із офіцерів, що був на борту, вдалося врятувати: зараз він перебуває у військовому госпіталі.

Уряд Індії розпорядився почати розслідування обставин авіакатастрофи.

Генерал Біпін Рават декілька років був головнокомандувачем армії Індії, і 2020 року очолив Національний штаб оборони країни.

Його головним завданням була модернізація та покращення координації між армією, флотом і повітряними силами.

Паралельно Біпін Рават обіймав посаду радника міністра оборони країни. Прославився критикою Китаю, називаючи його головною загрозою безпеці Індії.

Джерело: Aljazeera

Фото: Indian Army