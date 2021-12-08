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В Індії розбився військовий гелікоптер: на борту був голова генштабу з сім’єю

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Індії розбився військовий гелікоптер: на борту був голова генштабу з сім’єю

Вертоліт Мі-17В-5 індійської армії, на борту якого перебував голова генштабу оборони Індії Біпін Рават разом зі своєю сім’єю, розбився в південному штаті Тамілнад. Наразі не відомо, чи вижив військовий чиновник.

Трагедія сталася неподалік міста Кунур. Повідомляється, що на борту було 14 людей.

З місця аварії витягли чотири тіла, ще трьох поранених госпіталізували до лікарні.

Індійські ВПС заявили, що розпочали розслідування катастрофи гелікоптера.

У січні 2019 року 63-річного генерала Равата призначили першим в історії Індії головою генштабу оборони.

У 2020 році в Індії в штаті Керала літак авіакомпанії Air India здійснив жорстку посадку. На борту перебувало від 170 до 191 людини. Пілот літака помер на місці. Тоді повідомлялося, що щонайменше троє людей загинули.

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Джерело: BBC

Фото: Pexels

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