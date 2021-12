Вертоліт Мі-17В-5 індійської армії, на борту якого перебував голова генштабу оборони Індії Біпін Рават разом зі своєю сім’єю, розбився в південному штаті Тамілнад. Наразі не відомо, чи вижив військовий чиновник.

Трагедія сталася неподалік міста Кунур. Повідомляється, що на борту було 14 людей.

З місця аварії витягли чотири тіла, ще трьох поранених госпіталізували до лікарні.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper. pic.twitter.com/6oxG7xD8iW

— ANI (@ANI) December 8, 2021