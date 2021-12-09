Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна підтримує дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які проходитимуть з 4 лютого по 20 лютого 2022 року.

Причиною рішення Трюдо назвав порушення прав людини у Китаї.

– Канада, як і раніше, надто стурбована повідомленнями про порушення прав людини в Китаї. Тому ми не відправлятимемо дипломатичних представників до Пекіна на зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри, – зазначив прем’єр Канади.

Проте це не стосується канадських спортсменів – вони виступатимуть на Іграх.

Canada remains deeply disturbed by reports of human rights violations in China. As a result, we won’t be sending diplomatic representatives to Beijing for the Olympic and Paralympic Winter Games. We’ll continue to support our athletes who work hard to compete on the world stage. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 8, 2021

Нагадаємо, що першими бойкот оголосили Сполучені Штати Америки. Причиною назвали геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська Народна Республіка у Сіньцзяні.

8 грудня Австралія та Велика Британія також оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді. Причина та сама – порушення прав людини.

Нагадаємо, що у 1980 році США бойкотували Олімпійські ігри. Тодішній президент Джиммі Картер відмовився від участі в літніх Олімпійських іграх у Москві. На цей крок пішли і представники ще 64 країн.

Джерело: прем’єр Канади Джастін Трюдо