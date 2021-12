Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна підтримує дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які проходитимуть з 4 лютого по 20 лютого 2022 року.

Причиною рішення Трюдо назвав порушення прав людини у Китаї.

Проте це не стосується канадських спортсменів – вони виступатимуть на Іграх.

Canada remains deeply disturbed by reports of human rights violations in China. As a result, we won’t be sending diplomatic representatives to Beijing for the Olympic and Paralympic Winter Games. We’ll continue to support our athletes who work hard to compete on the world stage.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 8, 2021