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Канада долучилася до бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Канада

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна підтримує дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які проходитимуть з 4 лютого по 20 лютого 2022 року.

Причиною рішення Трюдо назвав порушення прав людини у Китаї.

– Канада, як і раніше, надто стурбована повідомленнями про порушення прав людини в Китаї. Тому ми не відправлятимемо дипломатичних представників до Пекіна на зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри, – зазначив прем’єр Канади.

Проте це не стосується канадських спортсменів – вони виступатимуть на Іграх.

Нагадаємо, що першими бойкот оголосили Сполучені Штати Америки. Причиною назвали геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська Народна Республіка у Сіньцзяні.

8 грудня Австралія та Велика Британія також оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді. Причина та сама – порушення прав людини.

Нагадаємо, що у 1980 році США бойкотували Олімпійські ігри. Тодішній президент Джиммі Картер відмовився від участі в літніх Олімпійських іграх у Москві. На цей крок пішли і представники ще 64 країн.

Джерело: прем’єр Канади Джастін Трюдо

Фото: Pixabay

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