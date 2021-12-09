В Організації Об’єднаних Націй (ООН) повідомили, що мародери із повстанських сил регіону Тиграй напали на гуманітарний персонал у місті Комбольча.

Вони вкрали величезну кількість продуктів першої необхідності, зокрема і для дітей, які страждають на недоїдання.

Нагадаємо, що в країні вже понад рік триває громадянська війна між терористичним угрупованням Народний фронт визволення Тиграю та урядовими військами.

За цей час понад 9 млн людей опинилися на межі голоду і потребують продовольчої допомоги.

Представник ООН сказав, що співробітники гуманітарної програми зіштовхнулися з постійними залякуваннями.

Він також звинуватив урядові війська у конфіскації трьох вантажівок з гуманітарною допомогою та використанні їх у своїх цілях.

Через пограбування складів без продовольчої допомоги залишилися жителі міст Комбольча та Дессі, що розташовані у північному регіоні Амхара.

За даними ООН, внаслідок конфлікту загинули тисячі людей, понад 2 млн стали біженцями.