У Саудівській Аравії провели наймасштабнішу дискваліфікацію учасників конкурсу краси для верблюдів. Понад 40 тварин вигнали з конкурсу, оскільки їм кололи ін’єкції ботоксу.

Популярний у Саудівській Аравії фестиваль верблюдів короля Абдулазіза, який стартував на початку грудня, запрошує заводників найкрасивіших верблюдів поборотися за призовий фонд у розмірі близько $66 млн.

Згідно з правилами, краса верблюдів має бути природною: заборонені уколи ботоксу, підтяжки та інші косметичні зміни.

Члени журі визначають переможця на підставі форми голови, шиї, горбів, шерсті та пози верблюдів.

Цього року організатори виявили, що десятки заводників використовували гормони для зміцнення м’язів тварин, вводили до голови та губ верблюдів ботокс, щоб зробити їх більшими.

Крім конкурсу краси верблюдів, у Саудівській Аравії проводяться верблюжі біги, розпродажі та інші заходи. Таким чином країна прагне зберегти роль цих тварин у бедуїнських традиціях та спадщині королівства.

Раніше американський журнал Bloomberg склав новий рейтинг 25 найбагатших родин світу. Першу сімку замкнула королівська сім’я Саудівської Аравії – $100 млрд.