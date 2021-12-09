Україні потрібен захист: Макрон має намір поговорити із Зеленським та Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон має намір провести перемовини з українським колегою Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.
Про свої плани він розповів 9 грудня на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.
– Наша мета – бути на боці України, щоб забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію у регіоні, – повідомив Макрон.
За словами Макрона, із президентом України він побачиться у середу, 15 грудня. Також наступного тижня він проведе переговори з Путіним.
Він ініціював зустрічі із лідерами двох країн для розвитку нормандського формату.
Також він хоче вкласти свій внесок для того, щоби сприяти мирній ситуації у регіоні.
Нагадаємо, раніше про бажання налагодити контакт між Зеленським та Путіним оголосив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.
За його словами, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має добрі стосунки з російським колегою, завдяки чому може допомогти у налагодженні контакту.
В Анкарі вважають, що прямий діалог між Зеленським та Путіним послужить інтересам усього регіону.