В Антарктиді на острові Галіндез, де розташована дослідницька станція українських полярників Академік Вернадський, у пінгвінів з’явилися перші малюки.

Малеча з’явилася на мисі Марина та на мисі Пінгвін Поінт.

За словами полярників, перший місяць дитинчата залишатимуться в гнізді, де за ними доглядатимуть батьки.

– Зараз малята дуже смішні та незграбні, й замість звичного нам чорно-білого пір’я вкриті сірим пушком. Десь за місяць вони почнуть линяти й змінювати вбрання, а також полишатимуть гнізда та збиратимуться в так звані ясла. У цей час обоє батьків зможуть одночасно ходити в океан за крилем, – йдеться у повідомленні.

А ось під час висиджування яєць батьки-пінгвіни ходили на полювання по черзі.

За словами науковців, у яслах батьки безпомилково знаходять свою малечу і годують її.

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Після повного линяння дитинчата пінгвінів, які вже стануть розміром з батьків, вчитимуться плавати та самостійно знаходити собі їжу.

– Найпоширенішим видом пінгвінів біля станції Академік Вернадський є субантарктичний пінгвін або дженту: влітку їх тут може бути до 4 тис. особин. Останніми тижнями на нашому острові перебувало до 3700 дженту. Цього року пінгвіни досить рано почали гніздувати біля станції. Перші яйця відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Тож відповідно й малята з’явилися раніше, ніж зазвичай, – зазначили полярники.

Вони також нагадали, що торік перші пінгвіни вилупилися 19 грудня – саме на День святого Миколая.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Оксана Савенко