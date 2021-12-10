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Гілларі Клінтон не стримала сліз, читаючи промову на випадок перемоги на виборах 2016 року

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Хиллари Клинтон, Гілларі Клінтон

Гілларі Клінтон вперше виголосила промову, яку вона сказала б, якби виграла президентські вибори 2016 року. Цю промову вона сподівалася вимовити 8 листопада 2016 року, коли зрештою програла вибори Дональду Трампу.

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Повністю цей запис увійде до лекції Гілларі Клінтон під назвою Сила стійкості, яку зможуть побачити та послухати підписники онлайн-платформи MasterClass, яка розповсюджує відеоуроки від знаменитостей.

– Це мала бути переможна промова, яку я збиралася виголосити, якби виграла вибори 2016 року… Я ніколи цим ні з ким не ділилася. Я ніколи не читала її вголос. Але це допомагає зрозуміти, хто я, у що я вірю і які були мої надії на ту країну, яку я хочу для своїх онуків, і те, що я хочу для миру, – сказала Клінтон і на мить зробила паузу.

У своїй промові Клінтон збиралася сказати, що її перемога – це перемога всіх американців, чоловіків та жінок, хлопчиків та дівчаток, і що в США немає перешкод ні для кого.

Нижче наводимо тези з промови Клінтон:

– Мої співгромадяни-американці, сьогодні ви надіслали послання всьому світу… Наші цінності непохитні. Наша демократія міцна. І наше гасло залишається незмінним: e pluribus unum. З багатьох – один.

Американської мрії вистачить на всіх. Впродовж довгої та завзятої кампанії нам довелося вибирати між двома дуже різними поглядами на Америку. Як ми зростаємо разом, як ми живемо разом і як ми разом стикаємося зі світом, сповненим небезпек і перспектив.

По суті ці вибори змусили нас вирішити, що означає бути американцями в 21 столітті. І прагнути єдності, порядності і того, що президент Лінкольн називав “найкращими ангелами нашої природи”. Ми впоралися з цим завданням, – сказала Гілларі Клінтон.

Потім Клінтон заговорила про значення того, що означало стати першою жінкою-президентом в історії США.

– Я зустрічала жінок, які народилися ще до того, як жінки отримали право голосу. Вони чекали на це сотні років.

Я зустрічала маленьких хлопчиків та дівчаток, які не розуміли, чому жінка ніколи раніше не була президентом. Тепер вони знають, і світ знає, що в Америці кожен хлопчик і кожна дівчинка можуть вирости і стати тим, ким мріють, навіть президентом США, — сказала Клінтон.

У промові вона збиралася сказати, що американці своїм вибором підтвердили прихильність до фундаментальних цінностей, і назвала Америку великодушною.

– Америка, де шанують жінок та вітають іммігрантів. Де шанують ветеранів та піклуються про батьків, де працівники отримують справедливу оплату своєї праці. Америка, де ми віримо в науку, де люди з інвалідністю такі як усі й ми бачимо їхні можливості, де шлюб – це правильно, а дискримінація – неправильно. Незалежно від того, хто ви, як виглядаєте, звідки ви і кого любите, – сказала Гілларі Клінтон.

У своїй промові політик зізналася, що кожен день згадує свою маму і хотіла б якось сказати, що її дочка виросте і стане президентом США. Від цих слів Клінтон розплакалася.

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Джерело: Today

Фото: Getty Images

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