Гілларі Клінтон вперше виголосила промову, яку вона сказала б, якби виграла президентські вибори 2016 року. Цю промову вона сподівалася вимовити 8 листопада 2016 року, коли зрештою програла вибори Дональду Трампу.

Повністю цей запис увійде до лекції Гілларі Клінтон під назвою Сила стійкості, яку зможуть побачити та послухати підписники онлайн-платформи MasterClass, яка розповсюджує відеоуроки від знаменитостей.

– Це мала бути переможна промова, яку я збиралася виголосити, якби виграла вибори 2016 року… Я ніколи цим ні з ким не ділилася. Я ніколи не читала її вголос. Але це допомагає зрозуміти, хто я, у що я вірю і які були мої надії на ту країну, яку я хочу для своїх онуків, і те, що я хочу для миру, – сказала Клінтон і на мить зробила паузу.

У своїй промові Клінтон збиралася сказати, що її перемога – це перемога всіх американців, чоловіків та жінок, хлопчиків та дівчаток, і що в США немає перешкод ні для кого.

Нижче наводимо тези з промови Клінтон:

– Мої співгромадяни-американці, сьогодні ви надіслали послання всьому світу… Наші цінності непохитні. Наша демократія міцна. І наше гасло залишається незмінним: e pluribus unum. З багатьох – один. Американської мрії вистачить на всіх. Впродовж довгої та завзятої кампанії нам довелося вибирати між двома дуже різними поглядами на Америку. Як ми зростаємо разом, як ми живемо разом і як ми разом стикаємося зі світом, сповненим небезпек і перспектив. По суті ці вибори змусили нас вирішити, що означає бути американцями в 21 столітті. І прагнути єдності, порядності і того, що президент Лінкольн називав “найкращими ангелами нашої природи”. Ми впоралися з цим завданням, – сказала Гілларі Клінтон.

Потім Клінтон заговорила про значення того, що означало стати першою жінкою-президентом в історії США.

– Я зустрічала жінок, які народилися ще до того, як жінки отримали право голосу. Вони чекали на це сотні років. Я зустрічала маленьких хлопчиків та дівчаток, які не розуміли, чому жінка ніколи раніше не була президентом. Тепер вони знають, і світ знає, що в Америці кожен хлопчик і кожна дівчинка можуть вирости і стати тим, ким мріють, навіть президентом США, — сказала Клінтон.

У промові вона збиралася сказати, що американці своїм вибором підтвердили прихильність до фундаментальних цінностей, і назвала Америку великодушною.

– Америка, де шанують жінок та вітають іммігрантів. Де шанують ветеранів та піклуються про батьків, де працівники отримують справедливу оплату своєї праці. Америка, де ми віримо в науку, де люди з інвалідністю такі як усі й ми бачимо їхні можливості, де шлюб – це правильно, а дискримінація – неправильно. Незалежно від того, хто ви, як виглядаєте, звідки ви і кого любите, – сказала Гілларі Клінтон.

У своїй промові політик зізналася, що кожен день згадує свою маму і хотіла б якось сказати, що її дочка виросте і стане президентом США. Від цих слів Клінтон розплакалася.

Джерело: Today