Міністр закордонних справ Литви подав у відставку через білоруські вантажі

10 грудня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс подав у відставку.

Таким чином він висловив протест проти транзиту вантажів з Білорусі.

– Бачачи сформоване становище через триваючу після введених США санкцій перевезення білоруських вантажів через Литву, я розумію, які репутаційні виклики це створює для уряду Литовської Республіки, – йдеться у заяві міністра.

Габріелюс Ландсбергіс підкреслив, що чекатиме на погодження звільнення найближчим часом.

Бажання покинути посаду голови МЗС прокоментувала прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Вона запевнила, що якщо знайде підстави для його звільнення, то обов’язково зробить офіційну заяву з цього приводу.

– Я дуже ціную, що міністри… цінують свою політичну відповідальність вище за якусь міністерську посаду, – заявила голова уряду Литви.

Водночас про своє бажання звільнитися заявив міністр транспорту та зв’язку Литви Маріус Скуодіс. Причиною став скандал з триваючим транзитом Білоруськалію через Литву.

Країни ЄС на тлі міграційної кризи на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою запровадила санкції, які стосуються низки білоруських компаній.

Білоруськалій (один із найбільших у світі підприємств із виготовлення калійних мінеральних добрив) також є у списку.

Джерело: Delfi

Фото: Gabrielius Landsbergis