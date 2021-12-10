Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Міністр закордонних справ Литви подав у відставку через білоруські вантажі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Міністр закордонних справ Литви подав у відставку через білоруські вантажі

10 грудня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс подав у відставку.

Таким чином він висловив протест проти транзиту вантажів з Білорусі.

– Бачачи сформоване становище через триваючу після введених США санкцій перевезення білоруських вантажів через Литву, я розумію, які репутаційні виклики це створює для уряду Литовської Республіки, – йдеться у заяві міністра.

Габріелюс Ландсбергіс підкреслив, що чекатиме на погодження звільнення найближчим часом.

Бажання покинути посаду голови МЗС прокоментувала прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Вона запевнила, що якщо знайде підстави для його звільнення, то обов’язково зробить офіційну заяву з цього приводу.

– Я дуже ціную, що міністри… цінують свою політичну відповідальність вище за якусь міністерську посаду, – заявила голова уряду Литви.

Водночас про своє бажання звільнитися заявив міністр транспорту та зв’язку Литви Маріус Скуодіс. Причиною став скандал з триваючим транзитом Білоруськалію через Литву.

Країни ЄС на тлі міграційної кризи на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою запровадила санкції, які стосуються низки білоруських компаній.

Білоруськалій (один із найбільших у світі підприємств із виготовлення калійних мінеральних добрив) також є у списку.

Джерело: Delfi

Фото: Gabrielius Landsbergis

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка