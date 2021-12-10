Президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський напередодні провели півторагодинні переговори у телефонному режимі. Ключовими темами розмови була ситуація з безпекою навколо українських кордонів та мирне врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі.

Що ж написали провідні західні ЗМІ про переговори Зеленського та Байдена?

Байден запевняє лідера України у підтримці США – AP

Байден запевнив президента Зеленського, що США так само твердо і рішуче підтримують суверенітет України, і повторив обіцянку щодо санкцій, якщо РФ посміє вдертися до України. Американський президент пообіцяв збільшити оборонну допомогу Україні.

Як пише Associated Press, США готові допомогти із виконанням Мінських угод. А ось в Офісі президента України припустили, що США чинитимуть тиск на Україну, щоб вона офіційно поступилася частиною Донбасу, яка зараз де-факто контролюється бойовиками, яких підтримує Росія.

А ось високопосадовці Держдепартаменту США раніше заявили, що членство в НАТО для України навряд чи буде схвалено найближчим десятиліттям.

Байден обіцяє східноєвропейцям підтримку в разі нападу Росії на Україну – The Guardian

Після 90-хвилинної розмови з Байденом президент України Володимир Зеленський у Twitter написав, що вони обговорювали можливі формати вирішення конфлікту на сході України.

Після Зеленського Байден 40 хвилин розмовляв із лідерами Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини – всі вони є членами НАТО.

Байден запевнив європейських лідерів, що з Росією ніхто не домовлятиметься за їхньою спиною.

Офіційні особи в Польщі та інших східних і центральних країнах НАТО обурилися прагненням Байдена до компромісу з РФ, побоюючись, що це може становити небезпеку.

– Росії не можна давати право голосу щодо того, як НАТО організовує захист своєї території чи того, хто може приєднатися до військового альянсу. Найбільше турбує бажання Росії перетворити Європу на свої сфери впливу, – заявила прем’єр Естонії Кая Каллас.

Лінас Лінкявічюс, колишній міністр закордонних справ та міністр оборони Литви, заявив, що наміри Росії добре відомі: вона завжди намагалася розколоти, розділити, маргіналізувати.

– Тож у цьому немає нічого нового… ми маємо зберігати єдність та принципове рішення, особливо коли постала можлива агресія проти України, – сказав Лінкявічюс.

Один високопосадовець зі східної держави НАТО сказав Financial Times, що будь-які розмови про компроміс із Москвою повинні бути негайно вирізані під корінь, додавши, що цієї думки дотримуються принаймні півдюжини членів ЄС.

Байден прагне єдиного фронту з Україною та союзниками – The Washington Post

У Білому домі зараз обмірковують проведення переговорів із Росією та чотирма основними союзниками НАТО щодо української кризи.

Уряди багатьох європейських країн кажуть, що вони не мають впевненості в тому, що Росія не зайде на територію України.

– Однак якщо це станеться, це стане одним із найбільших військових вторгнень у Європі з часів Другої світової, – пише The Washington Post.

Всередині розмови Байдена із Зеленським – Axios

У Білому домі відкинули припущення про те, що президент Байден чинитиме тиск на Україну, щоб вона поступилася Росії частиною Донбасу. В адміністрації Байдена чітко дали зрозуміти, що одна нація не може змусити іншу націю змінити свої межі.

У переговорах із Бухарестською дев’яткою Джо Байден запевнив країни у прихильності США до колективної оборони.

Axios також зазначає, що якщо РФ зважиться на вторгнення в Україну – воно може стати найбільш руйнівним із часів Другої світової війни.

Щодо дій президента Володимира Зеленського, то він готовий до більш активних дискусій щодо виконання Мінських угод, але за умови, якщо РФ забезпечить повне припинення вогню на Донбасі й Україна відновить свій суверенітет.

А ще Зеленський мав дві основні вимоги до Байдена:

Запровадити санкції вже зараз, а не після потенційного вторгнення;

Надати Україні велику військову техніку.

Радник Зеленського заявив, що це особливо терміново з огляду на те, що розвідка США попереджає про можливе вторгнення Росії вже в січні.

Джерело: Axios