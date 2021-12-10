Росія розробила план з ескалації щодо України, який передбачає здійснення військової операції та внутрішню дестабілізацію.

Про це заявила повірена в справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації.

Вона зазначила, що триваюча агресія Росії проти України та нарощування її військових сил біля українських кордонів є найбільшою загрозою безпеці, з якою сьогодні стикається Європа.

– Ми, як і раніше, глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія спланувала значну ескалацію проти України, включно з масштабною військовою операцією та зусиллями з дестабілізації України зсередини. Ми дуже уважно спостерігаємо за регіоном і продовжуватимемо тісно консультуватися з союзниками та партнерами з цього питання, – наголосила Кортні Острієн.

Дипломатка зазначила, що на Росію чекають серйозні наслідки, якщо вона вдасться до подальшої агресії проти України. Острієн також закликала Москву припинити спроби інтеграції громадян та територій України, які вона контролює, через паспортизацію, зміни в системі освіти та економіку.

– Порушуючи суверенітет свого сусіда та підриваючи його територіальну цілісність, РФ прагне перешкодити Україні йти вільно обраним нею шляхом повної євроатлантичної інтеграції, – додала дипломат.

Вона нагадала про заклик США до РФ припинити ескалацію, окупацію Криму, відвести війська та повернутися до дипломатичного вирішення збройного конфлікту на Донбасі, жертвами якого вже стали понад 13 тис. людей.

Окремо дипломатка закликала Москву звільнити всіх українських політв’язнів.

Як наголосила Кортні Острієн, США залишаються відданими незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України й ніколи не визнають незаконну окупацію Криму. За словами дипломатки, американські санкції проти РФ діятимуть до звільнення окупованих українських територій (Донбасу та Криму).

Джерело: Місія США при ОБСЄ