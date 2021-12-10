Сполучені Штати Америки вирішити стати активним учасником мирного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. США зацікавлені, щоб в Україні настав мир.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі одного з українських телеканалів за підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена.

За його словами, Україна може чітко говорити, що Америка ухвалила рішення стати активним учасником регулювання мирного процесу.

– Як це відбуватиметься – залежатиме від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом з Нормандським форматом, – зазначив він.

Єрмак наголосив, що США ухвалили чітке рішення – стати активним учасником припинення режиму вогню на Донбасі, оскільки Америка зацікавлена у тому, щоб в Україні запанував мир.

Розмова Зеленського та Байдена

9 грудня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та Джо Байдена. Президент США заявив, що попередив Володимира Путіна про можливі наслідки у разі вторгнення в Україну.

Байден пообіцяв Україні надати необхідну допомогу, якщо виникне загроза з боку Російської Федерації.

За його словами, також лише Україна та країни-члени НАТО можуть ухвалювати рішення щодо повноправного членства у Північноатлантичному альянсі.