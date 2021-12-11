Останні дані показують, що за рік станом на листопад ціни в країні зросли на 6,8%. Людям тепер більше доводиться витрачати на продукти харчування та частіше відмовлятися від інших покупок.

Ціни на бензин підскочили на 6,1%. Також зросли в ціні вартість старих автомобілів та їхня оренда.

При цьому щомісячний темп зростання цін трохи знизився – на 0,8% у порівнянні з 0,9% у жовтні.

Аналітики зазначають, що споживчі ціни найшвидшими темпами зростають із червня 1982 року. Але це найбільше відчувають ті, хто має найнижчі доходи.

Інфляція, що росте, також чинить тиск на президента Джо Байдена, який намагається прийняти законопроект про соціальні витрати на суму 1,9 трильйона доларів.

Раніше Байден пообіцяв зробити боротьбу з інфляцією своїм пріоритетним завданням. Він зробив кроки для полегшення здійснення постачання, зокрема змінив правила для транспортних операторів. Але тепер його увага зосереджена і на Федеральній резервній системі (ФРС).

Все частіше чути про те, що ФРС скоротить щомісячну підтримку купівлі облігацій швидше, ніж планувалося, що підготує ґрунт для можливого підвищення процентних ставок наступного року.

Раніше повідомлялося, що американські фірми у 2022 році мають намір підвищити зарплати максимальними темпами з часів Великої рецесії на тлі нестачі кваліфікованих кадрів та рекордної за три десятиліття інфляції.

Підприємства розраховують підвищити оплату праці своїх працівників на 3,9%.