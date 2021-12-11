Мігранти прорвалися через польський кордон: допомагали білоруські прикордонники

Через білорусько-польський кордон у п’ятницю, 10 грудня, приблизно о 23.30 знову прорвалася група нелегальних мігрантів.

Інцидент стався поблизу Черемчі, повідомила прес-секретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська.

За її словами, групі із 28 нелегалів у прориві сприяли білоруські прикордонники.

– Їм справді вдалося перетнути кордон. Проте потім усіх мігрантів затримали та повернули на білоруській бік, – наголосила Михальська.

Вона також додала, що ані серед прикордонників, ані серед біженців потерпілих не було.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що всі доступні сили та засоби МВС України протягом 30 хвилин будуть стягнуті до будь-якої точки на кордоні, яку намагатимуться прорвати нелегальні мігранти.

За його словами, послідовність подій буде наступною – після отримання інформації від розвідки до точки прориву буде направлено прикордонників, а потім до них уже долучаться сили Нацполіції та Нацгвардії.

Монастирський наголосив, що правоохоронці вже відпрацювали низку можливих сценаріїв розвитку подій.