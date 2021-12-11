США розпочали розробку підводного човна п’ятого покоління

Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки отримали $98 млн на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення атомного підводного човна нового покоління, який отримав кодову назву SSN(X).

Про це йдеться у доповіді дослідницької служби Конгресу США.

АПЛ має вже на початку наступного десятиліття поступово почати замінювати ударні атомні підводні човни Virginia.

За даними SSN(X) будуть більш підготовлені для боротьби із загрозами з боку потенційного супротивника. Зокрема, вони будуть більш швидкохідні, безшумні та непомітні для ехолокаторів. Крім того, підводні човни будуть здатні нести більшу кількість озброєнь.

Перша АПЛ нового покоління має бути закуплена вже у 2031 фінансовому році, тоді ж буде придбано ще одну Virginia. У наступні два роки в дію будуть введені останні чотири підводні човни класу Virginia, а з 2034 буде купуватися до трьох підводних човнів нового класу на рік.

Згідно з 30-річним планом до 2048 року чисельність АПЛ нового покоління сягне не менше 66 одиниць, кожна з яких коштуватиме бюджету від $5,8 до $6,2 млрд.

На даний момент підводний флот США складається з 19 багатоцільових АПЛ Virginia. Перший підводний човен такого класу було введено в експлуатацію у 2004 році.

Крім того, на озброєнні також є три багатоцільові АПЛ четвертого покоління типу Seawolf, а також 28 застарілих багатоцільових АПЛ типу Los Angeles, які випускалися в період з 1985 по 1996 рік.

Крім того, ВМС США володіють ще 14 стратегічними підводними човнами типу Ohio, кожен з яких несе по 20 міжконтинентальними балістичними ракетами Trident, і чотири підводні човни типу Ohio, озброєння яких складає по 154 крилаті ракети Tomahawk.