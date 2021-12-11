Білий дім вирішив відтермінувати надання Україні додаткової військової допомоги на суму $200 млн. Про це повідомляє американський телеканал NBC News із посиланням на власні джерела.

Проте джерело, знайоме з цим питанням, сказало, що є низка інших варіантів надання подальшої допомоги Україні, зокрема ширший пакет допомоги, який схвалять у разі ескалації ситуації з боку Росії.

Раніше цього тижня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван нагадав слова Байдена, сказані Путіну під час відеозустрічі.

– Ми надамо Україні додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо, – сказав Салліван, згадуючи розмову Байдена з Путіним.

Джерело, знайоме з цим питанням, сказало, що Салліван мав на увазі цей більший пакет потенційної допомоги, а не попередній на $200 млн.

Затримка з боку Білого дому має на меті дати більше часу дипломатичним зусиллям щодо розрядки напруженості та збереження важелів впливу у разі нападу Росії на Україну, зазначають джерела NBC News.

Пакет про військову допомогу на $200 млн “лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні”. І очікувалося, що минулого тижня цей пакет схвалять. Але натомість Білий дім вирішив відкласти ухвалення остаточного рішення.

Поки що незрозуміло, що включає пропонований пакет допомоги у розмірі $200 млн, але відомо, що Україна запросила системи ППО, протикорабельні ракети, більше протитанкових ракет Javelin, засобів радіоелектронного придушення, радіолокаційних систем, боєприпасів, модернізованих артилерійських боєприпасів та предметів медичного призначення.

Переговори Байдена та Путіна

Переговори президентів Джо Байдена та Володимира Путіна відбулися 7 грудня. Їхньою темою, зокрема, стало нарощування російських військ біля кордонів України та безпекова ситуація в Східній Європі.

Пізніше в Білому домі розповіли, що Байден запевнив Путіна: США та союзники відповідатимуть санкціями у разі вторгнення в Україну.

А радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що США готові застосувати такі санкції проти РФ, яких не було з 2014 року.

Джерело: NBC News