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В Іспанії зливи та танення снігу спричинили повені: одна людина загинула

Марта Бондаренко редакторка стрічки
повінь в Іспанії наводнение в Испании

У Північній іспанській провінції Наварра тривалі зливи, які приніс шторм Барра, стали причиною виходу річок з берегів, а це призвело до затоплення доріг та житлових будинків.

Ще однією причиною повеней стало танення снігу, що випав раніше.

За даними місцевої поліції, у селищі Санбілла одна людина загинула. Величезна маса вологого ґрунту зійшла на дах господарської будівлі на його фермі.

Також повідомляється, що затоплені дороги відрізали від сполучення лікарню в невеликому містечку Баскії Мендаро.

Повені та снігопади у світі

У листопаді від повеней потерпали жителі Індії. Подекуди зафіксували понад 37 та 67 мм опадів.

Рекордні снігопади накрили північно-східні регіони Китаю. Мороз і сильний вітер спричинили обриви електромереж. Через негоду на дорогах утворилися багатокілометрові затори.

В середині листопада у Канаді місто Меріт евакуювали через масштабну повінь. Вода затопила два мости через річку Колдуотер. Високий рівень води вивів з ладу міську очисну станцію.

Фото: Twitter поліції комуни Наварра

Джерело: BBC

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