У Північній іспанській провінції Наварра тривалі зливи, які приніс шторм Барра, стали причиною виходу річок з берегів, а це призвело до затоплення доріг та житлових будинків.

Ще однією причиною повеней стало танення снігу, що випав раніше.

За даними місцевої поліції, у селищі Санбілла одна людина загинула. Величезна маса вологого ґрунту зійшла на дах господарської будівлі на його фермі.

Також повідомляється, що затоплені дороги відрізали від сполучення лікарню в невеликому містечку Баскії Мендаро.

A10, km 14: salida Arruazu cortada. Y reducción a un carril en ambos sentidos. #PatrullaTráfico pic.twitter.com/9ODEZmZ7G3 — Policía Foral – Foruzaingoa (@policiaforal_na) December 10, 2021

Повені та снігопади у світі

У листопаді від повеней потерпали жителі Індії. Подекуди зафіксували понад 37 та 67 мм опадів.

Рекордні снігопади накрили північно-східні регіони Китаю. Мороз і сильний вітер спричинили обриви електромереж. Через негоду на дорогах утворилися багатокілометрові затори.

В середині листопада у Канаді місто Меріт евакуювали через масштабну повінь. Вода затопила два мости через річку Колдуотер. Високий рівень води вивів з ладу міську очисну станцію.

Фото: Twitter поліції комуни Наварра