Лауреат Нобелівської премії миру 2021 року, російський журналіст та головний редактор видання Нова газета Дмитро Муратов в своїй промові закликав до припинення пропаганди війни та мілітаристської риторики. А також запропонував створити Міжнародний трибунал проти тортур.

Нобелівську промову журналіст проголосив під час церемонії вручення премії.

Муратов почав із того, що процитував слова ще одного лауреата Нобелівської премії миру – академіка Андрія Сахарова про те, що мир, прогрес і права людини – це три нерозривно пов’язані цілі.

Після цього Муратов згадав про диктаторський режим у Росії, який активно просуває ідею війни.

– Світ розлюбив демократію. Світ розчарувався у правлячих елітах. Світ потягнувся до диктатури. Виникла ілюзія, що прогресу можна досягнути технологіями і насильством, а не дотриманням прав і свобод людини… Диктатури забезпечили собі спрощений доступ до насильства. У нас у країні (і не лише у нас) популярна думка: ті політики, які уникають крові – слабкі люди. А ось погрожувати світові війною – обов’язок справжніх патріотів. Влада активно продає ідею війни. Під впливом агресивного маркетингу війни люди звикають до думки про її допустимість, – наголосив журналіст.

Муратов додав, що саме уряди та наближені до них пропагандисти несуть відповідальність за мілітаристську риторику на державних телеканалах.

У цьому контексті журналіст згадав про триваючу російську агресію проти України.

– Гібридні бойові дії, трагічна, потворна та злочинна історія з Boeing МН-17 зруйнували відносини Росії та України, і я не знаю, чи зможуть наступні покоління їх відновити… Тим більше, у хворих головах геополітиків війна Росії та України перестала здаватися неможливою, – зазначив він.

Марія Ресса та Дмитро Муратов. Фото: Getty Images

Муратов звернув увагу на те, що до війни на сході України додалася й міграційна криза на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу, інспірована Олександром Лукашенком. Цю ситуацію журналіст охарактеризував як “гру на межі великої крові”.

Закликаючи до припинення мілітаристської риторики, Муратов процитував слова ще одного нобелівського лауреата – колишнього президента СРСР Михайла Горбачова. За словами журналіста, Горбачов 18 квітня 1988 року на засіданні політбюро відреагував на вимогу одного з міністрів залишити радянські війська в Афганістані фразою: Припини свій яструбиний клекіт!

– Припинити яструбиний клекіт! Чим не сучасна програма для політики та журналістики – налагодити життя без похоронок? – заявив Муратов.

У своїй промові він також згадав про переслідування в Росії, кримінальні справи, відкриті за надуманими (часто політичними) звинуваченнями, про тортури у в’язницях та вбивства журналістів.

– Народ для держави чи держава для народу? Це головний конфлікт сьогодні, – переконаний Муратов.

У зв’язку з цим журналіст виступив із ініціативою створити Міжнародний трибунал проти тортур, який би розслідував випадки катувань по всьому світу.

Наприкінці промови Муратов наголосив, що отримана ним Нобелівська премія миру є даниною усій професійній спільноті журналістів та його загиблим колегам із видання Нова газета. Він закликав вшанувати пам’ять тих представників журналістської спільноти, які віддали життя, виконуючи професійний обов’язок.

– Давайте вшануємо хвилиною мовчання наших… колег-репортерів, які віддали життя за цю професію, і підтримаємо тих, хто зазнає переслідувань. Я хочу, щоби журналісти помирали старими, – підсумував Муратов.

Як відомо, лауреатами Нобелівської премії миру 2021 року стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст Дмитро Муратов.

Нобелівський комітет присудив премію за їхні зусилля у боротьбі за свободу слова на Філіппінах і в Росії. Церемонія нагородження відбулася в Осло (Норвегія) у п’ятницю, 10 грудня.

Дмитро Муратов став першим росіянином, удостоєним Нобелівської премії миру після розпаду СРСР (а також першим російським журналістом-лауреатом цієї нагороди).

Джерело: Офіційний сайт Нобелівської премії