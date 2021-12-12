Українець став найкращим іноземним студентом військової академії у Британії

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ у Сандгерсті. Йому вручила нагороду донька королеви Великої Британії Єлизавети II принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду.

За даними посольства Великої Британії в Україні, Павло отримав особливу відзнаку – Міжнародний меч.

Кожного року її присуджують кадету, який продемонстрував найкращі результати під час навчання. Цьогоріч в академії сухопутних військ у Сандгерсті навчалися офіцери з 26 країн.

Рейтинг успішних жінок світу

Американський діловий журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу 2021 року. Список очолила одна з найбагатших жінок світу – колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса.

Маккензі Скотт вперше за довгий час посунула позиції колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка посідала перше місце з 2011 року.

Королева Великої Британії Єлизавета II опустилася на 70 місце. Це сталося через зменшення публічних виступів та падіння репутації після скандалів у королівській родині.