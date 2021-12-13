Два вантажні кораблі потрапили в аварію на Балтійському морі

У Балтійському морі між містами Істад і Борнгольм зіткнулися два вантажні кораблі. За даними Шведської морської адміністрації, один із кораблів перевернувся.
Наразі тривають пошуки щонайменше двох людей.
– Один із них (кораблів – Ред.) перевернутий. Ми не знаємо, як саме це сталося. Рятувальники у шлюпках почули крики у воді, але людей поки що не знайшли, – розповідає менеджер зі зв’язку Шведської морської адміністрації Йонас Францен.
Судно, що перекинулося, зареєстроване в Данії. На борту перебували щонайменше двоє, але точна кількість людей невідома. Друге судно – британське, кількість членів екіпажу на його борту не уточнюється.
Як повідомив член берегової охорони Віктор Бевіндер, щонайменше дві людини вважаються зниклими.
У Гданську, в Балтійському морі, 4 грудня російське судно ледь не врізалося в пляж.
Як повідомили в береговій охороні, суховантаж відхилився від курсу та попрямував у бік берега.
Екіпаж судна не відповідав на радіозапити, на попередження також не реагував.
Прикордонники змушені були висадитись на борту суховантажу. Як з’ясувалося, члени екіпажу були у стані алкогольного сп’яніння.
Джерело: SVT