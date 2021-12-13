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Напад буде помилкою – Джонсон Путіну під час переговорів

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Борис Джонсон

13 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонний розмову з очільником РФ Володимиром Путіним.

Темою дзвінка, за словами ведучого T&G Тома Ньютона Данна, стала ситуація поблизу кордонів України.

– Борис Джонсон щойно розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. Він висловив “глибоку стурбованість Великої Британії з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною”,  – написав  Том Ньютон Данн у Twitter.

За словами ведучого, очільник британського уряду попередив Путіна, що “будь-які дії задля дестабілізації будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки”.

Cитуація на кордоні з Україною була основною темою відеодзвінка президентів США та РФ 7 грудня.

Одразу по завершенню розмови Джо Байден сповістив про підсумки двогодинної розмови з Путіним лідерам Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

9 грудня президент США зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, а також обговорив нарощування російських військ біля кордонів України із лідерами країн Бухарестської дев’ятки, до складу якої входять країни-члени НАТО зі Східної Європи.

10 грудня тема України порушувалась і під час першої телефонної розмови Байдена з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Останній цього ж дня під час свого першого закордонного візиту до Франції в статусі канцлера спільно з президентом Еммануелем Макроном виступили за відновлення перемовин щодо Донбасу в Нормандському форматі.

Джерело: Том Ньютон Данн

Фото: Getty Images

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