13 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонний розмову з очільником РФ Володимиром Путіним.

Темою дзвінка, за словами ведучого T&G Тома Ньютона Данна, стала ситуація поблизу кордонів України.

За словами ведучого, очільник британського уряду попередив Путіна, що “будь-які дії задля дестабілізації будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки”.

Boris Johnson has just spoken to Russian President Vladimir Putin. He expressed the UK’s “deep concern over the build-up of Russian forces on Ukraine’s border”, and warned him “that any destabilising action would be a strategic mistake that would have significant consequences”.

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) December 13, 2021