Біля антарктичної станції Академік Вернадський випала рекордна кількість снігу за всю нинішню зимівлю – 262 см.

Сніг йде майже безперестанку із 1 грудня, коли в Антарктиді почалося літо. За прогнозами метеорологів, висота покриву може збільшитися ще.

Через значні опади повністю засипало снігом гнізда пінгвінів, що розташовані в низовинах. Із них лише стирчать голови птахів, які продовжують висиджувати яйця.

– Тим пінгвінам, які встигли зайняти найкращі місця на узвишшях, пощастило більше: їх запорошило лише частково, – зазначають представники Національного антарктичного наукового центру.

Українські науковці заспокоюють: пінгвіни пристосовані до таких погодних умов.

– Вони можуть самі “відкопати” гнізда, роблячи тілом “труби” в снігу. Крім того, вони дуже прудкі. Зокрема, щоб пересуватися глибоким снігом, не йдуть, а лягають і ковзають черевом, досягаючи швидкості до 6 км/год, – повідомляють науковці зі станції Академік Вернадський.

Стирчать лише голови пінгвінів: в Антарктиді випала рекордна кількість снігу / 5 фотографий

13 грудня у Львівській та Рівненській областях фіксують снігопади.

Жителів Рівненської області вже попередили, що опади можуть ускладнити ситуацію з електропостачанням, рухом транспорту та роботою комунальних служб.

У Рівному вдень відбуксирували шкільний автобус, який потрапив у сніговий замет.

А за 15 км від міста, на трасі у бік Луцька, фура заблокувала рух транспорту в обох напрямках. Унаслідок цього утворився затор довжиною до 1,5 км.

Засипає снігом і Львів. Міська влада обіцяє посилити роботу снігоприбиральної техніки вночі.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Олександр Афтенюк