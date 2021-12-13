У Франції ув’язнили екс-главу МВС, який щомісяця виписував собі €5 тис. премії

Колишнього міністра внутрішніх справ Франції Клода Геана ув’язнили у Парижі у понеділок, 13 грудня.

Це ув’язнення пов’язують із так званою справою “кабінетний бонус”, за якою колишній міністр був засуджений до двох років позбавлення волі, один з яких умовно.

Випадок стався на початку 2000-х років, коли колишній президент Франції Ніколя Саркозі був міністром внутрішніх справ, а Клод Геан – керівником його апарату.

Тоді кілька членів цього кабінету виписували собі щомісячні премії, які отримували готівкою у конвертах. Кошти вони брали з фонду, призначеного для оплати витрат на розслідування та стеження за підозрюваними особами.

Щодо Геана, то правоохоронці звинувачують його у тому, що він щомісяця виписував собі €5 тис., коли очолював кабінет міністрів у Бове в період з 2002 по 2004 рік.

У січні 2017 року колишнього міністра засудили до двох років ув’язнення, один з яких умовно. Цей вирок став остаточним у 2019 році, коли Касаційний суд відхилив апеляцію Клода Геана. Його також зобов’язали сплатити штраф у розмірі €75 тис. та заборонили обіймати державні посади упродовж п’яти років.

Тоді Клод Геан скористався умовно-достроковим звільненням, зокрема через свій вік. З моменту засудження він щомісяця платив €3 тис., щоб сплатити свій штраф та відшкодувати збитків. Колишній міністр, за інформацією BFMTV, погасив 36% свого боргу, що становить близько €190 тис.

У листопаді цього року його звинуватили у недостатньому погашенні боргу. Після розслідування суд підрахував, що Клод Геан міг погасити більше, і це, зокрема, завдяки кільком доходам від продажу золота, годинника та після повернення коштів на страхування життя.

У вересні 2021 року суд у Парижі визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2012 році. Покарання, яке вимагала для нього прокуратура, – це рік тюремного ув’язнення, половина – умовно.

Його звинуватили в тому, що він витратив близько €22,5 млн на свою кампанію з переобрання в 2012 році, що майже вдвічі перевищує встановлену законом суму. Ці вибори він програв соціалісту Франсуа Олланду.

Джерело: BFMTV

Скріншот: On n’est pas couché