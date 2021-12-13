В Індії чоловік інсценував власну смерть, щоб не повертатися до в’язниці.

36-річний Судеш Кумар році був засуджений за підозрою у вбивстві 13-річної доньки у 2018 році. У зв’язку з пандемією деяких в’язнів, зокрема і його, умовно-достроково звільнили, щоб уникнути поширення Covid-19 у в’язницях.

Індієць дізнався, що незабаром йому доведеться знову повернутися до в’язниці, і вирішив уникнути цього, інсценувавши свою смерть.

Судеш Кумар вбив муляра Домена Равідаса, який був подібний до нього за зростом і вагою.

Після цього він спалив його тіло, але в кишені залишив свої документи. Пізніше дружина зловмисника, з якою він попередньо змовився, впізнала тіло як свого чоловіка.

Однак правоохоронцям вдалося отримати записи з камер відеоспостереження, де видно, як Кумар везе тіло жертви на велосипеді.

Поліція провела обшук у будинку подружжя та затримала 36-річного чоловіка. Після цього він зізнався у скоєному. Дружину Судеша Кумара також заарештували як співучасника.

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