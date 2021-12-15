Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за заклики до санкцій. Указ передбачає покарання громадян чи організацій, які закликають до санкцій проти Білорусі.

Вони можуть отримати до шести, до десяти або до 12 років ув’язнення залежно від тяжкості злочину

Ухвалені поправки передбачають покарання строком до шести, десяти і до 12 років позбавлення волі.

Так, до 6 років в’язниці можуть дати, якщо заклики до санкцій звернені до пересічних осіб.

До 10 років — якщо вони звернені до зарубіжних держав, міжнародних та іноземних організацій.

До 12 років — якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели, наприклад, до обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій.

Ідея про відповідальність за заклики до санкцій обговорювалася ще навесні. У травні, під час зустрічі в парламенті, Лукашенко назвав такий захід дуже потрібним для нашої країни.

– Якщо ви на мій рівень або в парламент внесете пропозицію про відповідальність за заклики до санкцій, гарантую, що це буде прийнято, – заявив він тоді.

На початку жовтня депутати ухвалили закон у першому читанні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обмовився про створення разом з президентом РФ Володимиром Путіним “нового Радянського Союзу”. Про це він розповів в інтерв’ю турецькій телерадіокомпанії TRT.

За його словами, “цей союз буде більш потужним, просунутим і стабільнішим”.

Джерело: БелТА