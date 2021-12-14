Прем’єр-міністр Баварії повідомив про час та місце наступного саміту Великої сімки

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер повідомив час та місце наступного саміту Великої сімки.

За його словами, подія у 2022 році відбудеться у замку Ельмау у Баварії з 26 по 28 червня.

Баварія – федеральна земля на півдні та південному сході Німеччини. Замок Ельмау розташований поруч із містом Гарміш-Патенкірхен. Там саміт уже проходив у 2015 році.

Минула зустріч представників країн G7 відбулася у Ліверпулі. Впродовж неї міністри закордонних справ G7 заявили, що єдині в засудженні нарощування Росією військової могутності та її риторики щодо України.

– Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та дорого обійдеться Москві, – йшлося у проекті їхньої заяви.

Російська Федерація дійсно готується до повномасштабної війни проти України.

Про це 13 грудня заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед початком зустрічі голів МЗС країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

Політик зауважив, що це безпрецедентна подія, ймовірно, з часів Другої світової війни.

Головною темою зустрічі міністрів ЄС стала ситуація навколо України та нарощування російських військ на українських кордонах. Очільник литовського МЗС наполягає, що відповідь Євросоюзу у випадку нападу Росії на нашу державу буде жорсткою.

Джерело: welt