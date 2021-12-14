Столтенберг не бачить сенсу погоджуватися з Росією на мораторій щодо ракет

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що не може погодитися з пропозицією Росії ввести мораторій на ракети середньої та меншої дальності.

Столтенберг дії Москви раніше призвели до припинення дії договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД).

– Пропозиція Росії щодо мораторію не викликає довіри, тому що у нас була заборона на ракети середньої та меншої дальності, а вона цю заборону порушила, – сказав він на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у вівторок.

Генсек НАТО відзначив, що Росії слід перевірити спосіб знищити всі свої ракети SSC-8, які порушують ДРСМД, а для НАТО ухвалювати мораторій на розміщення зброї, яку РФ вже розгортає, недоречно.

Також він нагадав, що альянс не має наміру відповідати дзеркально на дії РФ та розміщувати в Європі ракети, здатні нести ядерний боєзаряд. Він зазначив, що НАТО продовжує бути готовою до діалогу з Росією і вірить у необхідність режиму контролю над озброєннями, щоб запобігти новій гонці озброєнь.

Минулої п’ятниці заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив на брифінгу, що в Москві побоюються нової ракетної кризи в Європі і вказують на необхідність вживання невідкладних заходів щодо її запобігання. Він закликав колег з боку НАТО серйозно поставитися до питання про те, як зробити нинішній односторонній мор Росії розміщення таких систем, двостороннім, взаємним.

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Після перемовин президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна поки що не спостерігається скорочення кількості військ РФ біля кордонів України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, відповідаючи на запитання, чи погрози США про жорсткі санкції є достатніми для того, щоб зупинити Москву.