Столтенберг не бачить сенсу погоджуватися з Росією на мораторій щодо ракет

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що не може погодитися з пропозицією Росії ввести мораторій на ракети середньої та меншої дальності.
Столтенберг дії Москви раніше призвели до припинення дії договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД).
– Пропозиція Росії щодо мораторію не викликає довіри, тому що у нас була заборона на ракети середньої та меншої дальності, а вона цю заборону порушила, – сказав він на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у вівторок.
Генсек НАТО відзначив, що Росії слід перевірити спосіб знищити всі свої ракети SSC-8, які порушують ДРСМД, а для НАТО ухвалювати мораторій на розміщення зброї, яку РФ вже розгортає, недоречно.
Також він нагадав, що альянс не має наміру відповідати дзеркально на дії РФ та розміщувати в Європі ракети, здатні нести ядерний боєзаряд. Він зазначив, що НАТО продовжує бути готовою до діалогу з Росією і вірить у необхідність режиму контролю над озброєннями, щоб запобігти новій гонці озброєнь.
Минулої п’ятниці заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив на брифінгу, що в Москві побоюються нової ракетної кризи в Європі і вказують на необхідність вживання невідкладних заходів щодо її запобігання. Він закликав колег з боку НАТО серйозно поставитися до питання про те, як зробити нинішній односторонній мор Росії розміщення таких систем, двостороннім, взаємним.
Після перемовин президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна поки що не спостерігається скорочення кількості військ РФ біля кордонів України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, відповідаючи на запитання, чи погрози США про жорсткі санкції є достатніми для того, щоб зупинити Москву.