У Чорне море зайшов ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne з бортовим номером D 654. За рік у Чорному морі це 31-й корабель нечорноморських країн НАТО, що є найбільшою кількістю з 2014 року.

Відповідні дані оприлюднені у міжнародній системі Marine Traffic.

Did you Know – #NATO units are ready for operations 24/7 and 365. NATO can call upon Air, Land and Maritime assets when required for the mission. The FS Auvergne, is a 6000 tone Frigate with a 6000 Nautical Mile Range. She is #NATOready. @NATO_MARCOM @MarineNationale pic.twitter.com/dAgcHLLCAg — NATO JFC Naples (@JFC_Naples) December 14, 2021

Auvergne – це багатоцільовий фрегат класу Аквітанія, який був побудований у 2017 році. Це судно пройшло ходові та бойові випробування в Індійському океані та у 2018 році офіційно прийняте на службу.

У Моніторинговій системі повідомили, що з початку 2021 року це 31-й захід корабля нечорноморських країн НАТО у Чорне море. Така ж кількість була у 2014 році лише після початку окупації Криму РФ.

Більшість візитів кораблів нечорноморських країн НАТО до Чорного моря у 2021 році забезпечив Шостий флот США — 13 із 31.

Розподіл візитів за країнами такий: США – 13; Іспанія – п’ять; Велика Британія – три; Італія – три; Греція – три; Франція – три; Нідерланди – один.

Захід бойового корабля НАТО, який належить ВМС Франції, вже спричинив чергову істерику у Росії. У Національному центрі управління обороною РФ повідомили своїм ЗМІ, що “приступили до контролю за діями фрегата з керованою ракетною зброєю Auvergne ВМС Франції”.

Фото: Seaforces.org

Джерело: Marine Traffic