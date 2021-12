У Чорне море зайшов ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne з бортовим номером D 654. За рік у Чорному морі це 31-й корабель нечорноморських країн НАТО, що є найбільшою кількістю з 2014 року.

Відповідні дані оприлюднені у міжнародній системі Marine Traffic.

Did you Know – #NATO units are ready for operations 24/7 and 365.

NATO can call upon Air, Land and Maritime assets when required for the mission.

The FS Auvergne, is a 6000 tone Frigate with a 6000 Nautical Mile Range. She is #NATOready. @NATO_MARCOM @MarineNationale pic.twitter.com/dAgcHLLCAg

— NATO JFC Naples (@JFC_Naples) December 14, 2021