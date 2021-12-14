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У Чорне море увійшов ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne

Марія Степанюк редактор стрічки
фрегат ВМС Франції FS Auvergne

У Чорне море зайшов ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne з бортовим номером D 654. За рік у Чорному морі це 31-й корабель нечорноморських країн НАТО, що є найбільшою кількістю з 2014 року.

Відповідні дані оприлюднені у міжнародній системі Marine Traffic.

Auvergne – це багатоцільовий фрегат класу Аквітанія, який був побудований у 2017 році. Це судно пройшло ходові та бойові випробування в Індійському океані та у 2018 році офіційно прийняте на службу.

У Моніторинговій системі повідомили, що з початку 2021 року це 31-й захід корабля нечорноморських країн НАТО у Чорне море. Така ж кількість була у 2014 році лише після початку окупації Криму РФ.

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Більшість візитів кораблів нечорноморських країн НАТО до Чорного моря у 2021 році забезпечив Шостий флот США — 13 із 31.

Розподіл візитів за країнами такий: США – 13; Іспанія – п’ять; Велика Британія – три; Італія – три; Греція – три; Франція – три; Нідерланди – один.

Захід бойового корабля НАТО, який належить ВМС Франції, вже спричинив чергову істерику у Росії. У Національному центрі управління обороною РФ повідомили своїм ЗМІ, що “приступили до контролю за діями фрегата з керованою ракетною зброєю Auvergne ВМС Франції”.

Фото: Seaforces.org

Джерело: Marine Traffic

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