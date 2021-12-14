Температура +38°C у російському місті Верхоянську 20 червня 2020 року визнана Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) новим температурним рекордом в Арктиці.

В організації зазначають, що така температура більше підходить для Середземномор’я, ніж для Арктики.

Середні температури над Арктичним Сибіром протягом більшої частини літа минулого року досягали +10°C вище за норму. Це спричинило пожежі в екосистемах та танення морського льоду. Літо у 2020 році стало одним із трьох найтепліших років за всю історію спостережень.

– Цей новий арктичний рекорд став тривожним у світлі зміни клімату планети. У 2020 році також зафіксовано новий температурний рекорд (+18,3°C) для Антарктичного регіону, – сказав генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

Наразі дослідники ВМО перевіряють показники температури +54,4°C, зареєстровані у 2020 та 2021 роках у найспекотнішому місці світу, Долині Смерті у Каліфорнії, та мають намір підтвердити новий європейський температурний рекорд +48,8°C на італійському острові Сицилія, який зареєстрували цього літа, сказав професор Таалас.

Арктика є одним із регіонів світу, де фіксує досить швидке потепління, і її температура більш ніж удвічі перевищує середньосвітові.

Архів погоди та екстремальних кліматичних явищ ВМО включає найвищі та найнижчі температури у світі, кількість опадів, найсильніший град, найтриваліший посушливий період, максимальні пориви вітру, найтриваліші спалахи блискавок та смертність, пов’язану з погодою.

Верхоянськ знаходиться приблизно за 115 кілометрів на північ від Полярного кола, і метеорологічна станція спостерігала за температурою міста з 1885 року. Місто розташоване в північній частині Республіки Сакха (Якутія), у регіоні Східного Сибіру з дуже суворим кліматом.



Верхоянськ вважається найхолоднішим містом у світі, там проживає трохи більше тисячі мешканців.

Джерело: Всесвітня метеорологічна організація