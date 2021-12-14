Єврокомісія пропонує заборонити продовження довгострокових контрактів на постачання природного газу до країн Євросоюзу після 2049 року в межах стратегії зеленого переходу.

Очікується, що документ буде опубліковано 15 грудня і його наступного дня обговорять на саміті ЄС у Брюсселі.

Єврокомісія має пропозиції щодо підвищення енергетичної безпеки ЄС, зокрема за рахунок збільшення заповнюваності газосховищ перед початком опалювального сезону та створення стратегічних запасів операторами газорозподільних систем.

Європа стикається зі зростанням ризиків напередодні зими, оскільки запаси газу в регіоні впали до рекордно низьких рівнів для цієї пори року.

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Спотова ціна газу в Європі знову зросла. Вона перевищила $1 350 за тисячу кубічних метрів.

Це максимальний показник з початку жовтня цього року. Так, вранці 13 грудня ціна найближчого, січневого ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures зросла на 7,5% від показника, який був 10 грудня.

Вона сягнула €116,395 за МВт-год або $1 358 за тисячу кубометрів.

На зростання ціни газу в Європі могла виплинути заява Анналени Бербок – міністра закордонних справ Німеччини. За її словами, російський газопровід Північний потік-2 поки що не може бути схвалений і запущений.