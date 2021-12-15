Екологічна ситуація в Арктиці через глобальне потепління продовжує демонструвати тенденцію до погіршення.

Про це йшлося в огляді Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

– Процеси стійкі, тривожні та незаперечні. Зменшення великого снігового покриву, що колись покривало вершину світу, це один із найбільш хрестоматійних прикладів кліматичних змін, – заявив глава NOAA Рік Спінард під час представлення огляду ситуації в Арктиці.

Він додав, що Арктика – це система терморегуляції Землі. Мільярди людей залежать від її заспокійливого впливу на клімат. У нас – малий інтервал часу, коли ми можемо уникнути дуже затратних, смертоносних та необоротних впливів клімату на майбутнє.

Згідно з дослідженням NOAA, період з жовтня 2020 по вересень 2021 року посів сьоме місце за величиною температур за весь час спостережень – з 2006 року. Однак сезон з жовтня по грудень 2020 року виявився найтеплішою восени, що спостерігалася в регіоні. Крім того, у Верхньому Таборі – цілорічної дослідницької станції у центрі льодовикового щита Гренландії – вперше випав дощ.

Арктика нагрівається вдвічі-втричі швидше, ніж інші регіони планети. Проте льоди, що тануть, викликають до життя нові виклики: зокрема, більш доступними стають видобуток нафти і газу, гірничодобувна діяльність, і між країнами, які бажають комерційного освоєння регіону, зростають розбіжності.

У російському місті Верхоянську температура +38°C 20 червня 2020 року визнана Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) новим температурним рекордом в Арктиці.

В організації зазначають, що така температура більше підходить для Середземномор’я, ніж для Арктики.