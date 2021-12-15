Мальта стала першою країною ЄС, яка легалізувала канабіс

Мальта стала першою європейською країною, яка дозволила громадянам вирощувати та використовувати канабіс для власних потреб.

Жителі Мальти можуть носити з собою до 7 г канабісу, вдома можна вирощувати до чотирьох рослин. Водночас курити у громадських місцях та на очах дітей заборонено.

Парламент Мальти проголосував за відповідний законопроект у вівторок, 14 грудня. Документ передбачає штрафи у разі порушення норм.

Якщо у людини буде понад 7 г, але менш як 28 г, їй доведеться сплатити до €100 штрафу (понад 3 тис. грн).

За куріння у громадських місцях загрожує штраф у розмірі до €235 (понад 7 тис. грн), а за споживання канабісу на очах у неповнолітніх – до €500 (понад 15 тис. грн).

Також закон передбачає створення асоціацій для розповсюдження канабісу, завдяки яким можна буде регулювати його обіг. Одна людина зможе бути членом лише однієї асоціації.

Неповнолітнім, у яких виявлять канабіс, замість кримінальної відповідальності призначать лікування або план догляду.

У липні 2021 року Верховна Рада України розглянула законопроект №5596 про легалізацію медичного канабісу. Депутати провалили голосування. За проголосували лише 184 народні депутати з необхідних 226.

Водночас 2 млн українців потребують медичного канабісу або препаратів на основі канабісу. Йдеться про тих, хто страждає хронічним болем, посттравматичним синдромом, має побічні ефекти від хіміотерапії або важкі форми епілепсії.

Детальніше про те, чому в Україні потрібна легалізація медичного канабісу, читайте у матеріалі.