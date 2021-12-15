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Німеччина оголосила персонами нон ґрата двох співробітників посольства РФ

Марія Степанюк редактор стрічки
Посольство РФ у Німеччині

Міністерство закордонних справ Німеччини визнало двох співробітників російського посольства у Берліні персонами нон ґрата. Очільниця відомства Анналена Бербок викликала російського посла Сергія Нечаєва у середу на бесіду і оголосила йому про це.

— Ми щойно викликали посла Росії на бесіду та повідомили, що двоє співробітників дипломатичного персоналу російського посольства були оголошені персонами нон ґрата, — сказала вона.

За її словами, це рішення пов’язане з вироком у справі про вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

Бербок зазначила, що після вироку у справі про вбивство Хангошвілі вважає відносини Німеччини та Росії дуже напруженими.

— Це вбивство від імені держави… є серйозним порушенням німецького законодавства і суверенітету ФРН, – сказала вона.

В МЗС РФ вже заявили, що готують відповідь на висилку своїх дипломатів із Берліна. Очільниця МЗС РФ Марія Захарова назвала такі дії Берліна “недружніми”.

15 грудня суд у Берліні засудив засудив до довічного ув’язнення громадянина РФ Вадима Красікова (Соколова) за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у парку Тіргартен у столиці Німеччини.

Зелімхана Хангошвілі вбили у Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинуватили росіянина на ім’я Вадима Соколова. За даними розслідувачів, його справжнє ім’я Вадим Красіков, а ще він пов’язаний із ФСБ і може бути причетним до замовного вбивства в Москві у 2013 році.

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Джерело: Spiegel

Фото: Depositphotos

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