Міністерство закордонних справ Німеччини визнало двох співробітників російського посольства у Берліні персонами нон ґрата. Очільниця відомства Анналена Бербок викликала російського посла Сергія Нечаєва у середу на бесіду і оголосила йому про це.

— Ми щойно викликали посла Росії на бесіду та повідомили, що двоє співробітників дипломатичного персоналу російського посольства були оголошені персонами нон ґрата, — сказала вона.

#Servicetweet – Live ab ca. 16.20 Uhr auf diesem Kanal: Statement von Außenministerin @ABaerbock zum Urteil des Kammergerichts Berlin im Prozess um den Tiergartenmord. https://t.co/RSaMZ2RfZB — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 15, 2021

За її словами, це рішення пов’язане з вироком у справі про вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

Бербок зазначила, що після вироку у справі про вбивство Хангошвілі вважає відносини Німеччини та Росії дуже напруженими.

— Це вбивство від імені держави… є серйозним порушенням німецького законодавства і суверенітету ФРН, – сказала вона.

В МЗС РФ вже заявили, що готують відповідь на висилку своїх дипломатів із Берліна. Очільниця МЗС РФ Марія Захарова назвала такі дії Берліна “недружніми”.

15 грудня суд у Берліні засудив засудив до довічного ув’язнення громадянина РФ Вадима Красікова (Соколова) за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у парку Тіргартен у столиці Німеччини.

Зелімхана Хангошвілі вбили у Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинуватили росіянина на ім’я Вадима Соколова. За даними розслідувачів, його справжнє ім’я Вадим Красіков, а ще він пов’язаний із ФСБ і може бути причетним до замовного вбивства в Москві у 2013 році.