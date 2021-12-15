Позиція Вашингтона щодо України незмінна: помічниця держсекретаря США у Москві

Під час візиту до Москви 15 грудня помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід висловила стурбованість Вашингтона через нарощування військової активності Росії біля кордонів України.

У російській столиці американський дипломат зустрілася із заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та заступником глави МЗС Сергієм Рябковим.

Під час переговорів вона підтвердила відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України.

Донфрід зазначила, що прогрес у припиненні конфлікту на Донбасі можливий за умови виконання Мінських угод, додавши, що США готові підтримати дипломатичні зусилля на підтримку нормандського формату.

Помічниця держсекретаря США з Москви вирушить до Брюсселя, щоб обговорити з союзниками та партнерами Вашингтона наступні кроки у досягненні дипломатичного вирішення конфлікту.

Джерело: U.S. Embassy Moscow