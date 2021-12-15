Суд у Німеччині засудив до довічного ув’язнення громадянина РФ Вадима Красікова (Соколова).

Апеляційний суд Берліна вважав доведеним те, що громадянин Росії у серпні 2019 року застрелив у парку Тіргартен колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. Суд також переконаний, що вбивство було здійснене за дорученням російської влади.

— Злочин був ретельно підготовлений помічниками, які дислокувалися у Берліні, – сказав головуючий суддя Олас Арнольді, обґрунтовуючи вирок.

Судді також визнали особливу тяжкість злочину, що практично виключає дострокове звільнення.

Ухвалене рішення відповідало вимогам федеральної прокуратури, яка через особливу важливість справи взяла на себе розслідування і обвинувальний акт. Захист підсудного вимагав виправдання 56-річного Красікова.

Суд переконаний, що 23 серпня 2019 року 56-річний чоловік під’їхав до Зелімхана Хангошвілі ззаду на велосипеді в парку Тіргартен у Берліні. З близької відстані він спочатку зробив два постріли з глушника у 40-річного чоловіка. Коли потерпілий опустився на землю, він вистрілив йому в потилицю.

Зелімхан Хангошвілі з кінця 2016 року жив у Німеччині під іменем Торніке Хавтарашвілі як шукач притулку. Російська влада називала його “терористом”.

З 2000 по 2004 рік він був польовим командиром чеченських формувань, а у 2008 році брав участь у конфлікті у Південній Осетії на боці грузинських сил.