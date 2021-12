Україна, Путін і прагматизм: донька Навального виступила з промовою у Європарламенті

У Страсбурзі у Європарламенті 15 грудня відбулася церемонія вручення премії Андрія Сахарова За свободу думки, лауреатом якої став російський опозиціонер Олексій Навальний, який наразі перебуває у колонії в РФ.

Замість політика нагороду отримала його донька Дар’я, яка раніше вже отримувала за батька премію Женевського форуму з прав людини.

Під час церемонії вручення донька Навального виступила з промовою, після якої депутати Європарламенту аплодували їй стоячи.

Факти ICTV виділяють головні тези з виступу Дар’ї Навальної у Європарламенті.

Андрій Сахаров був одним із найбільш непрагматичних людей. Я не розумію, чому люди, які від його імені агітують за прагматичні стосунки із диктаторами, не можуть відкрити книги з історії. Це було б дуже прагматичним кроком.

Скільки людей намагалися себе переконати в тому, що божевільний, який щосили тримається за владу, поводитиметься гідно у відповідь на поступки та загравання. Цього ніколи не станеться. Вся суть авторитарної влади полягає у грі на підвищення ставок, агресії та пошуку нових ворогів.

