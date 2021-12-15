Україна, Путін і прагматизм: донька Навального виступила з промовою у Європарламенті

У Страсбурзі у Європарламенті 15 грудня відбулася церемонія вручення премії Андрія Сахарова За свободу думки, лауреатом якої став російський опозиціонер Олексій Навальний, який наразі перебуває у колонії в РФ.

Замість політика нагороду отримала його донька Дар’я, яка раніше вже отримувала за батька премію Женевського форуму з прав людини.

Під час церемонії вручення донька Навального виступила з промовою, після якої депутати Європарламенту аплодували їй стоячи.

Факти ICTV виділяють головні тези з виступу Дар’ї Навальної у Європарламенті.

Про політику прагматизму

Андрій Сахаров був одним із найбільш непрагматичних людей. Я не розумію, чому люди, які від його імені агітують за прагматичні стосунки із диктаторами, не можуть відкрити книги з історії. Це було б дуже прагматичним кроком.

І тоді вони зрозуміли б, що умиротворення диктаторів і тиранів жодного разу не спрацювало.

Скільки людей намагалися себе переконати в тому, що божевільний, який щосили тримається за владу, поводитиметься гідно у відповідь на поступки та загравання. Цього ніколи не станеться. Вся суть авторитарної влади полягає у грі на підвищення ставок, агресії та пошуку нових ворогів.

LIVE: Alexei Navalny, imprisoned because of his campaign against the corruption of Putin’s regime, is the winner of the 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. https://t.co/Ai4IEnvOTQ — European Parliament (@Europarl_EN) December 15, 2021

Ті, хто кажуть “давайте не будемо тиснути на Лукашенка” і продовжують вести з ним діалог, у той час коли він б’є людей і кидає їх за ґрати, домоглися того, що Лукашенко садить пасажирські літаки, щоб затримати одну людину.

“Не тисніть, нам треба діяти акуратно, щоб не роздратувати їх”, – каже прагматик. А завтра диктатор везе до кордонів Євросоюзу тисячі мігрантів, змушує жінок та дітей штурмувати паркани, таємно мріючи, щоб когось із них застрелили чи задавили у натовпі.

Скільки коштуватиме Європі війна в Україні?

Роки загравання з Путіним дали йому зрозуміти, що для підвищення своїх рейтингів він може розв’язати війну.

Скільки коштуватиме Європі війна в Україні? Навіть сьогодні у всьому потоці новин про те, скільки військових стягується до українського кордону, ніхто особливо про це не говорить. Жоден прагматичний торговельний договір не окупить втрат, які може принести війна.

Навіть не кажучи про час, який європейські політики, як ви, витратили на те, щоб говорити про ці проблеми, замість вирішувати проблеми всередині ваших країн.

Про злочини Кремля

Один із лідерів російської опозиції Борис Нємцов був убитий пострілами в спину поруч із Кремлем. А потім приходить прагматик і каже: ну ми з цим особливо нічого не можемо зробити, давайте видамо критичну заяву і продовжимо діалог.

А вони вб’ють і другого, і третього, і четвертого у центрі Берліна, і п’ятого у Великій Британії. А потім вони підірвуть якісь склади у Європі. А потім вони почнуть вбивати із застосуванням хімічної зброї. І зараз ми знаємо, що були й невдалі спроби вбивств. Скільки було вдалих?

Ми знаємо, що реальне терористичне угруповання створене всередині спецслужб Путіна.

Вони вбивають громадян моєї країни без слідства та суду. Без правосуддя. Вони були близькі до вбивства моєї матері. Вони майже вбили мого тата.

Ніхто не гарантує, що завтра європейські політики не почнуть помирати від простого торкання дверної ручки. Ви вже збільшуєте бюджети поліції, ви направляєте гроші до спецслужб, витрачаєте мільйони на те, щоб розпізнати ці отруйні субстанції. Це наслідки прагматизму.

Що передав Навальний?

Коли я написала своєму батькові і запитала, що він хоче, щоб я сказала від тебе, він сказав: Нехай ніхто не сміє прирівнювати Росію до путінського режиму.

Росія – частина Європи, ми прагнемо стати її частиною. Але ми також хочемо, щоб Європа сама прагнула до себе, своїх принципів, які є в її основі.

Ми прагнемо європейських ідей, захисту прав людини, демократії та принциповості. Ми не прагнемо Європи канцлерів та міністрів, які мріють отримати роботу в радах директорів путінських держкомпаній або плавання на яхтах олігархів.

Що відомо про Олексія Навального

Олексій Навальний – російський опозиційний політик. Він відомий як організатор масових мітингів проти корупції в Росії, а також проти режиму президента РФ.

У серпні 2020 року Навального отруїли: опозиціонеру стало зле у літаку, коли він повертався з Томська у Москву. Літак вимушено посадили в Омську, а політика терміново госпіталізували. Через кілька днів Навального перевезли у берлінську клініку Шаріте.

Під час експертизи в Німеччині з’ясувалося, що опозиціонера отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною. За даними розслідувачів, замах на Навального здійснила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу.

Після лікування у Німеччині Навальний повернувся до РФ, де його затримали. 2 лютого 2021 року суд виніс вирок у справі Ів Роше, замінивши умовний термін на реальні 3,5 роки позбавлення волі.