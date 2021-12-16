У морі на півдні Малайзії перекинувся човен із нелегальними мігрантами – загинули 16 людей. Серед загиблих – 10 чоловіків та шість жінок, йдеться у заяві Управління із забезпечення дотримання законів на морі Малайзії (MMEA).

14 людей вдалося врятувати, а ще 20 вважаються зниклими безвісти.

Трагедія сталася у середу біля берегів південного штату Джохор, причиною називають погану погоду.

За повідомленнями місцевої влади, на човні були індонезійці без міграційних документів. Як правило, тисячі мешканців Індонезії їдуть до Малайзії у пошуках роботи – працюють вони на фабриках та плантаціях.



Останніми роками потоки нелегальних мігрантів значно зросли.

За даними правозахисної групи Migrant CARE, що базується в Джакарті, від 100 тис. до 200 тис. індонезійців щорічно нелегально виїжджають до Малайзії в пошуках роботи, багато з них є жертвами банд торговців людьми.

Трагедія з мігрантами в Іспанії

У жовтні на півдні Іспанії перекинувся човен з мігрантами – люди пливли з Алжиру. За повідомленням місцевої берегової охорони, під час аварії 12 людей зникли безвісти. Двох людей вдалося врятувати.

Фото: Malaysian Armed Forces