Напередодні у Брюсселі стартував саміт Східного партнерства за участю лідерів Євросоюзу та країн-членів ЄС.

Також на саміт приїхали представники Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України.

Основні теми саміту – боротьба із коронавірусом та безпека в Європі з огляду на можливе вторгнення Росії на територію України.

Факти ICTV подивилися, що пишуть західні ЗМІ про саміт у контексті України.

НАТО сигналізує про підтримку України перед загрозою з боку Росії – The New York Times

Зіштовхнувшись із загрозою ескалації з боку Росії, президент України Володимир Зеленський зажадав гарантій безпеки від генсека НАТО Єнса Столтенберга на зустрічі у четвер.

Зі свого боку Столтенберг, стоячи поряд із Зеленським у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, висловив беззастережну підтримку Україні, однак не зронив жодного слова щодо надання військової допомоги, про яку так просив офіційний Київ.

Водночас генсек згадав саміт 2008 року, під час якого члени НАТО пообіцяли членство в Альянсі України та Грузії.

– Ми досі підтримуємо це рішення, – запевнив Єнс Столтенберг.

Володимир Зеленський визнав, що НАТО нічим не зобов’язаний Україні, але все ж таки йому доведеться втрутитися, аби стримати будь-які наслідки російської агресії, які можуть вплинути і на держави, що є членами Альянсу.

Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО заявили, що будь-яке нове вторгнення РФ в Україну спричинить жорсткіші економічні санкції, зокрема й імовірність повної зупинки газопроводу Північний потік-2.

На думку спостерігачів, нарощування Росією військового потенціалу є спробою чинити тиск на країни НАТО, щоб Альянс не зміг забрати собі Україну.

Володимир Путін хоче стерти Україну з мапи – Newsweek

Про це американському виданню заявив посол України у Британії Вадим Пристайко.

За його словами, Путін продовжить агресію доти, доки його не зупинить жорсткіша відповідь Заходу. А ще Путін має намір підпорядкувати собі Україну.

– Він просто не хоче, щоб ми існували. Він хоче одного: щоб Україна перестала існувати, переконаний Пристайко.

Путін вимагає від США та їхніх союзників у НАТО гарантій того, що вони не дозволять приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

– Було написано незліченну кількість статей, які намагаються точно визначити стратегію та можливу мету 69-річного президента Росії. Дехто припускає, що так Путін відволікається від серйозних економічних проблем Росії. Інші кажуть, що його амбіції – створення буферної зони у Східній Європі задля захисту Росії. А треті вважають, що Путін прагне відновити Радянський Союз, який так сформував його світогляд, – пише Newsweek.

Поки американські та європейські лідери намагаються провести межу між стримуванням та деескалацією, Київ закликає своїх західних партнерів не потурати Кремлю.

– Ніхто не знає, що насправді у нього в голові, і чи є у нього ідея залишити по собі спадщину. І якщо його спадщина – це Радянський Союз, то він міг для себе вирішити, що хоч би яку ціну заплатив, все одно він потрапить у підручники історії як збирач земель, – зауважив Пристайко.

Путін боїться демократії – Euronews

Лідери ЄС зібралися в Брюсселі, щоб обговорити відносини з Білоруссю та Росією – двома країнами, які звинувачуються у створенні непотрібної напруженості на східних кордонах Європи. Якщо ситуація з Білоруссю притихла, то напруга навколо РФ наростає.

Країни Заходу побоюються, що президент Володимир Путін хоче здійснити повномасштабне військове вторгнення до України.

– Ми зіштовхнулися із найнебезпечнішою ситуацією за останні 30 років. І повинні зробити все, що нам під силу, щоб запобігти найгіршому сценарію, який, на жаль, ми не можемо виключити, — сказав перед зустріччю президент Литви Гітанас Науседа.

А президент Путін заперечує будь-які наміри вдертися в Україну, натомість вимагає юридичних гарантій того, що НАТО не розширюватиметься далі на Схід, та не розміщуватиме свою зброю поблизу території Росії. Ці умови сприймаються Заходом як цілковито неприйнятні.

Побоювання нової війни в Україні – Politico

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на саміті, закликав Росію поважати територіальну цілісність України, і пообіцяв, що РФ заплатить високу ціну, якщо вчинить навпаки.

Напередодні саміту Шольц сказав, що Берлін відкритий для конструктивного діалогу з Росією, але попередив Москву, що будь-яка агресія проти України дорого коштуватиме.

Східне партнерство має у своєму складі 34 члени: 27 держав Євросоюзу, а також Україну, Молдову, Білорусь, Грузію, Азербайджан та Вірменію.

Формат створили 2009 року.

Джерела: The New York Times, Euronews, Politico