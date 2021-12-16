Сенатори США пропонують виділити понад $400 млн на військову допомогу Україні

Дев’ять сенаторів США запропонували надати Києву в 2022 році військову допомогу у розмірі на $450 млн. Крім того, у документі пропонують закріпити за Росією статус спонсора тероризму, якщо вона введе війська на територію України.

– Оскільки Україна зіткнулася з черговим нарощуванням російських військ біля кордону і загрозою вторгнення, США повинні зробити все можливе, щоб стримати Росію і надати Україні підтримку, необхідну їй для самооборони, – зауважив голова комітету сенатор-республіканець Джим Ріш.

Він також презентував свій проект Акт, що гарантує Україні автономію, шляхом зміцнення її оборони. Його ініціативу підтримали ще вісім сенаторів, серед яких старший республіканець в комітеті Сенату з питань збройних сил Марко Рубіо і заступник голови комітету з розвідки Пет Тумі.

Сенатори переконані, що така допомога з боку США нагадає президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-яка спроба загострення ситуації матиме реальні і конкретні наслідки.

Водночас заступник голови комітету з розвідки Пет Тумі заявив, що проста загроза санкцій не зупинить Росію в її планах щодо вторгнення в Україну. Тому адміністрація Білого дому повинна негайно зробити конкретні кроки з надання допомоги Україні, наклавши санкції на газопровід Північний потік-2.

15 грудня Сенат США ухвалив законопроект про політику та бюджет у сфері оборони. Згідно з ним, Америка виділить Україні допомогу на суму $300 млн.

Проте у законопроекті немає поправок щодо запровадження обов’язкових санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2, які схвалила Палата представників США.

Джерело: Комітет Сенату з міжнародних відносин