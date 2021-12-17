Ми готові діяти, якщо Росія нападе на Україну – президент Єврокомісії

Європейський Союз закликав Російську Федерацію припинити деескалацію біля кордонів України. У разі подальшої агресії, ЄС готовий запровадити масштабні санкції проти РФ.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції за підсумками саміту ЄС. За її словами, Євросоюз має чітку позицію – у разі вторгнення Росії в Україну ЄС застосує санкції.

– Ми закликаємо Росію до деескалації напруженості та утримування від подальшої агресії. Якщо Росія рушить проти України, ЄС буде здатний задіяти санкції, які можуть мати істотну ціну, – наголосила вона.

Очільниця Єврокомісії заявила, що Європа хотіла б мати добрі відносини з Росією, проте це також залежить від вибору Кремля.

– Ми хочемо добрих відносин з Москвою, але це залежить від них – провести деескалацію та зробити свій вибір. У разі подальшої агресії – ми готові, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з дорученням Європейської ради, Єврокомісія продумала різні дії для реагування на ймовірний напад Російської Федерації.

У Брюсселі завершилося засідання Європейської ради. Під час нього розглянули питання, важливі для внутрішньої та зовнішньої політики ЄС.

Зокрема, йдеться про нарощування військ Росії біля наших кордонів та військову агресію на тимчасово окупованих територіях України.