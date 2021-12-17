тьУ Чилі померла вдова диктатора Аугусто Піночета на 100-му році життя. Про це повідомив її син Марко Антоніо.

Смерть Люсії Іріарт настала у четвер, 16 грудня, в її будинку в заможному районі Сантьяго – Ла-Дехеса в оточенні близьких через шість днів після її 99-го дня народження.

Цього року її кілька разів госпіталізували до військового госпіталю Чилі, переважно через проблеми з диханням.

Останніми роками Іріарт рідко бачили на публіці. Востаннє це було у листопаді 2015 року, коли вона відвідала месу в пам’ять про свого покійного чоловіка, з яким у неї було три дочки та два сини.

Іріарт славилася своїм сильним характером та тим, що впливала на рішення свого чоловіка, кого призначати на державну посаду. Вона також славилася “дорогим смаком” в одязі та в облаштуванні домівок своєї сім’ї.

Дружина диктатора ніколи не висловлювала жалю щодо кривавої диктатури чоловіка, в результаті дій якого були вбиті або зникли безвісти понад 3 тис. осіб, 40 тис. були заарештовані чи затримані без рішення суду, а ще 500 тис. – емігрували. Піночет був при владі з 1974 до 1990 року.

У соціальній мережі Twitter чилійські користувачі не співчувають щодо смерті вдови Піночета, а навпаки. Деякі публікують радісні анімації або зображують подружжя в образі дияволів або нечисті.

Lucia Hiriart has FINALLY passed away at 99 pic.twitter.com/Q0CQfpUKO0 — Chilean Crave (@ChileanCrave) December 16, 2021

У 2015 році дружину диктатора та її сина Марко Антоніо звинуватили у причетності до податкового шахрайства на суму $8,7 млн. У 2007 році Іріарт, її п’ятеро дітей та ще 17 осіб з оточення диктатора звинуватили у розкраданні державних коштів.

В обох випадках суди Чилі скасували кримінальне переслідування проти Іріарт та її родини. Після смерті Піночета у 2006 році звинувачення були зняті і проти диктатора. Високий суд Чилі конфіскував у сім’ї близько 20 об’єктів нерухомості та наклав арешт на $1,6 млн на банківських рахунках Піночета.

Рахунки Піночета в Riggs Bank були виявлені випадково в 2004 році під час розслідування Конгресу США щодо непов’язаної справи.