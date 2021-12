тьУ Чилі померла вдова диктатора Аугусто Піночета на 100-му році життя. Про це повідомив її син Марко Антоніо.

Смерть Люсії Іріарт настала у четвер, 16 грудня, в її будинку в заможному районі Сантьяго – Ла-Дехеса в оточенні близьких через шість днів після її 99-го дня народження.

Цього року її кілька разів госпіталізували до військового госпіталю Чилі, переважно через проблеми з диханням.

Останніми роками Іріарт рідко бачили на публіці. Востаннє це було у листопаді 2015 року, коли вона відвідала месу в пам’ять про свого покійного чоловіка, з яким у неї було три дочки та два сини.

Іріарт славилася своїм сильним характером та тим, що впливала на рішення свого чоловіка, кого призначати на державну посаду. Вона також славилася “дорогим смаком” в одязі та в облаштуванні домівок своєї сім’ї.

Дружина диктатора ніколи не висловлювала жалю щодо кривавої диктатури чоловіка, в результаті дій якого були вбиті або зникли безвісти понад 3 тис. осіб, 40 тис. були заарештовані чи затримані без рішення суду, а ще 500 тис. – емігрували. Піночет був при владі з 1974 до 1990 року.

У соціальній мережі Twitter чилійські користувачі не співчувають щодо смерті вдови Піночета, а навпаки. Деякі публікують радісні анімації або зображують подружжя в образі дияволів або нечисті.

Lucia Hiriart has FINALLY passed away at 99 pic.twitter.com/Q0CQfpUKO0

— Chilean Crave (@ChileanCrave) December 16, 2021