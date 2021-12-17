Десять років тому 17 грудня світ спостерігав, як молодий Кім Чен Ин йшов поряд із катафалком свого батька засніженим Пхеньяном, а північні корейці невпинно плакали від горя.

Довге чорне пальто і зачіска Кіма, що нагадує його покійного діда Кім Ір Сена, були схожі на спробу наслідувати авторитет його предків.

Джозеф Юн, колишній спеціальний представник США у питаннях Північної Кореї, згадує Кіма як об’єкт глузувань. За його словами, деякий час у Південній Кореї та Китаї було багато карикатур на Кім Чен Ина.

– Для міжнародного загалу – Південної Кореї та Америки – було дуже важко сприймати його серйозно, – згадує Джозеф Юн.

Але це швидко змінилося, оскільки молодий Кім продемонстрував безжалісність і рішучість. Кім стратив навіть найближчих йому людей, намагаючись посилити свою владу. Згідно з повідомленням державних ЗМІ, його впливового дядька Чан Сон Тхека, який колись вважався наставником Кіма, стратили у 2013 році за нібито спробу повалення уряду.

А старшого зведеного брата Кіма Кім Чен Нама вбили за допомогою нервово-паралітичної отрути в аеропорту Куала-Лумпур у Малайзії у 2017 році. Північна Корея заперечує свою причетність до цього вбивства.

Наразі мало хто сумнівається в авторитеті Кіма, але деякі експерти побоюються, що його консолідована влада може зробити лідера КНДР більш небезпечним.

Створення лідера

Кім Чен Ин виголосив свою першу публічну промову з нагоди 100-річчя від дня народження свого діда Кім Ір Сена у квітні 2012 року. Молодий лідер, стоячи на трибуні, пообіцяв збудувати сильну соціалістичну країну.

Менш ніж через рік, у лютому 2013 року, Кім Чен Ин провів своє перше ядерне випробування – третє в історії Північної Кореї. Протягом наступних років Північна Корея присвятила себе розвитку військового потенціалу. Тестувалися різні ракети малої та середньої дальності, і було проведено ще три підземні ядерні вибухи.

Крім розвитку збройних сил країни, Кім досяг дипломатичної перемоги, якої ні його батько, ні його дід не змогли досягти – зустрічі на найвищому рівні з чинним американським президентом. У 2018 році в Сінгапурі Кім зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Тоді цю зустріч вважали за спробу налагодити нові відносини між країнами.

Далі була серія зустрічей на найвищому рівні зі світовими лідерами, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна, президента Росії Володимира Путіна і президента Південної Кореї Мун Чже-Ин, що принесла мало відчутних результатів, але вони підняли глобальний авторитет Кім Чен Ина і Північної Кореї.

Створення кімченинзму

Розвідувальне управління Південної Кореї заявило, що КНДР почала використовувати всередині країни неологізм кімченинзм (Kimjongunism). У державних ЗМІ з’явилися повідомлення про бездоганну майстерність Кіма, навіть до рівня ідолопоклонства.

Нещодавно Центральне інформаційне агентство режиму (KCNA) схарактеризувало Кіма як “видатного вчителя, який яскраво вказує шлях … з його унікальною ідеологічною та теоретичною мудрістю”.

Чхон Сон Чан, директор Центру північнокорейських досліджень Інституту Седжона, вважає, що це стратегія КНДР щодо диференціації кімченинзму від ідеологій Кім Чен Іра та Кім Ір Сена.

Наступне десятиліття буде вирішальним для кімченинзму, оскільки Ин прагне виконати свою обіцянку покращити життя людей. На відміну від своїх попередників, Кім заохочує поєднання ринкової економіки, що дозволяє людям отримувати прибуток з плановою економікою, яка обмежує індивідуальну вигоду.

Однак пандемія коронавірусу може стати найбільшою перешкодою на шляху нової ідеології. Кордони Північної Кореї закриті майже два роки з початку пандемії, блокуючи майже всю торгівлю та гуманітарну допомогу.

За даними уряду Південної Кореї, у КНДР хронічна нестача продовольства становить близько мільйона тонн щороку.

КНДР та світ

Північна Корея не випробовувала жодних ракет із жовтня цього року. Деякі експерти вважають, що пауза може бути пов’язана із проведенням зимових Олімпійських ігор у Пекіні у лютому наступного року та Конгресом комуністичної партії 2022 року.

– Китай не хоче ні безладу перед Олімпійськими іграми, ні нестабільної ситуації на Корейському півострові перед їхнім власним конгресом, тому я думаю, що це ключова причина, через яку Північна Корея не проводила жодних ракетних чи ядерних випробувань. Це викликало б величезне невдоволення Китаю, – вважає Джозеф Юн, колишній спецпредставник США з питань Північної Кореї.

Проте експерти очікують, що КНДР продовжить роботу над розробкою тактичної ядерної зброї, гіперзвукових ракет, твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети, атомного підводного човна та ядерної стратегічної зброї з підводним пуском.

Згідно зі звітами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та інших організацій, схоже, поновилася діяльність на реакторі на ядерному комплексі в Йонбені.

Фото: White House