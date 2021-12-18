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Болгарського екс-міністра фінансів затримали на елітному авто, викраденому в Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Болгарського екс-міністра фінансів затримали на елітному авто, викраденому в Росії

Прикордонники зупинили автомобіль колишнього голови Мінфіну Болгарії Владислава Горанова. Марку елітного авто не розголошують.

Інцидент стався 18 грудня, коли колишній посадовець хотів перетнути кордон із Сербією. Під час звичної перевірки правоохоронці з’ясували, що автомобіль Владислава Горанова є у списку Інтерполу із позначкою Викрадено в Росії.

Екс-міністр вимушено повернувся до Болгарії, проте вже за декілька годин успішно перетнув кордон на іншій машині.

МВС країни розпочало слідство, аби з’ясувати, яким чином викрадене в Росії авто опинилося на території Болгарії.

Як це могло статися

За словами Владислава Горанова, він придбав машину у популярної лізингової компанії.

У Болгарії досить поширеною є практика створення так званих клонів дорогих автомобілів: цим займаються представники кримінального світу.

Вони встановлюють фальшиві номерні знаки, двигун та раму на звичайний автомобіль, що дозволяє продати його за більш привабливою ціною.

Джерело: Radio Bulgaria

Фото: Depositphotos

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