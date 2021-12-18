За інформацією польських прикордонників, в ніч з 17 на 18 грудня на відрізку, що охороняється прикордонною заставою в Черемсі, група з 32 осіб силою намагалася перетнути кордон.

– Усе відбувалося під контролем білоруських служб. Офіцери і солдати кидали у польських прикордонників та військових камінням, сліпили їх лазерами, – йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі.

W nocy 17/18.12, na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 32 osób siłowo forsowała granicę.Wszystko odbywało się pod nadzorem białoruskich służb.W funkcjonariuszy i żołnierzy ????????służb rzucano kamieniami i oślepiano ich laserami. Wszystkie os. zatrzymano. pic.twitter.com/mwUi9HOTsf — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 18, 2021

Усіх мігрантів затримали.

Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі посилилася 8 листопада. Сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися прорвати кордон. Польська влада оголосила про бойову готовність.

Джерело: Twitter прикордонної служби Польщі

Фото: Прикордонна служба Польщі