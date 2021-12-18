Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Понад 30 мігрантів намагалися силою потрапити з Білорусі до Польщі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Понад 30 мігрантів намагалися силою потрапити з Білорусі до Польщі

За інформацією польських прикордонників, в ніч з 17 на 18 грудня на відрізку, що охороняється прикордонною заставою в Черемсі, група з 32 осіб силою намагалася перетнути кордон.

– Усе відбувалося під контролем білоруських служб. Офіцери і солдати кидали у польських прикордонників та військових камінням, сліпили їх лазерами, – йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі.

Усіх мігрантів затримали.

Нагадаємо, міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі посилилася 8 листопада. Сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися прорвати кордон. Польська влада оголосила про бойову готовність.

Читайте
Щоб стримати потік мігрантів: Україна розпочала спецоперацію на кордоні з Білоруссю

Джерело: Twitter прикордонної служби Польщі

Фото: Прикордонна служба Польщі

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка