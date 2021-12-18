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У Пакистані автобус влетів у натовп гостей, які гуляли на весіллі: є загиблі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Пакистан

У Пакистані в провінції Пенджаб внаслідок наїзду автобуса на натовп гостей вісім людей загинули, ще дев’ятеро отримали травми.

За повідомленням місцевої поліції, трагедія сталася у зоні відпочинку Тахлі Адда (Tahli Adda) у місті Манді-Бахауддін. Люди гуляли перед будинком на узбіччі дороги.

Загиблих та поранених доправили до найближчої лікарні. Кількість загиблих може зрости, оскільки більшість поранених у критичному стані, сказав співробітник лікарні.

Попереднє розслідування показало, що інцидент стався у густому тумані, коли водій не впорався з керуванням автобуса.

Раніше повідомлялося, що у Пакистані чоловіка підозрюють у вбивстві двох доньок та чотирьох онуків. У поліції розповіли, що підозрюваний підпалив будинок своїх дітей, оскільки був проти шлюбу однієї з доньок.

Трагедія сталася у центрі Пакистану – в одному з сіл району Музаффаргарх.

Джерело: Xinhua

Фото: Pexels

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