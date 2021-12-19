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Китайський авіаносець Ляонін виходить на навчання у Тихий океан

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Шторм_море_океан

Китайська флотилія на чолі з першим авіаносцем країни Ляонін виходить у Тихий океан для проведення навчань.

Раніше цього тижня група пройшла через протоку Міяко, що розділяє японські острови Міяко та Окінава. До складу флотилії, що не є повноцінною авіаносною ударною групою, крім авіаносця, входять ескадрений міноносець типу 055, фрегат типу 054 і корабель постачання Hulun Lake.

Тим часом, за даними видання, авіаносна група США на чолі з авіаносцем Ronald Reagan повертається з Тихого океану в порт приписки в Йокосука (Японія), а група, яку очолює авіаносець Carl Vinson, тепер знаходиться в Індійському океані біля північно-західних берегів Австралії.

SCMP нагадує, що на даний момент ВМС КНР мають у своєму розпорядженні два авіаносці, будівництво третього близько до завершення.

Китайські авіаносні ударні групи призначені для дій поза “першою острівною лінією”, яка проходить від Японії до Малайського півострова і включає Тайвань. Завдання цих груп, зазначає SCMP, не допустити втручання іноземних сил у разі операції Пекіна проти Тайваню.

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За останній рік Велика Британія зазнала сотні кібератак, метою яких стали дослідження вакцини проти коронавірусу. Низку випадків пов’язують з Китаєм та Російською Федерацією.

Зокрема, йдеться про глобальну хакерську кампанію, яку могла здійснити російська зовнішня розвідка. Так звану кібератаку SolarWinds розглядають як одну із найсерйозніших у світі за останній час.

Інший інцидент пов’язаний з атакою на Microsoft, до якого може бути причетним Китай.

Джерело: South China Morning Post (SCMP)

Фото: South China Morning Post (SCMP)

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