У Байдена є чотиритижневе “вікно”, щоб запобігти російському вторгненню в Україну – CNN

Президент США Джо Байден прагне запобігти вторгненню російських військ до України та вже доручив своїй адміністрації швидко діяти й використати всі можливі інструменти.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на високопосадовців США, які поспілкувалися із журналістами на умовах анонімності.

Так, Байден прагне уникнути помилок, яких припустилася адміністрація Барака Обами в 2014 році – під час захоплення Росією Криму та початку агресії на Донбасі. Тоді США та Європа були захоплені зненацька.

Тож коли восени цього року розвідка США зафіксувала ознаки того, що Росія може готувати новий напад на Україну, Байден наказав своїй адміністрації діяти швидко. Американський лідер дав доручення своїй команді з національної безпеки використати всі можливі інструменти, щоб спробувати стримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення. На момент отримання перших розвідданих ймовірність вторгнення в США оцінювали як таку, що може відбутися за кілька місяців.

За оцінкою співрозмовника телеканалу, зараз у голови Білого дому є “чотиритижневе вікно”, щоб запобігти вторгненню РФ до України.

– Те, що ми робимо, дуже прораховано. Але у нас є лише близько чотирьох тижнів (дослівно “чотиритижневе вікно”, – Ред.), щоб це здійснити (запобігти нападу РФ, – Ред.), – наголосив у коментарі журналістам один із високопосадовців.

Реакція Вашингтона на скупчення військ РФ поблизу українських кордонів спочатку полягала в дипломатичних поїздках восени. Зокрема директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, щоб безпосередньо застерегти Володимира Путіна від агресії.

Але оскільки російські війська продовжували накопичуватися біля кордонів з Україною, “тиха” дипломатія швидко переросла в різкі публічні попередження на адресу Кремля: відступити або зіткнутися з жорсткими санкціями та збільшенням військової допомоги США Україні.

У коментарі CNN американські високопосадовці наголосили, що в разі нової агресії наслідки для РФ виходитимуть за рамки всього, із чим ця країна зіткнулася з 2014 року. Як пояснив журналістам представник Білого дому, санкції, запроваджені щодо Росії у 2014 році, були здебільшого спрямовані на стримування розвитку конкретних російських державних компаній, обмеживши їх доступ до ринків капіталу та американських технологій.

Нові ж санкції, які готуються на випадок можливого вторгнення РФ, будуть непосильними, негайними та спричинять суттєві втрати для російської економіки та її фінансової системи.

За часів президентства Барака Обами (коли Байден обіймав посаду віце-президента США), у 2014 році, американську розвідку критикували через нездатність передбачити можливу окупацію Криму. Як зазначає CNN, у той час спроби Байдена надати зброю Україні та запровадити надзвичайно суворі санкції проти РФ натрапили на спротив Обами. Тепер же, за даними співрозмовників телеканалу, Байден вирішив зробити все інакше.

За словами колишнього високопосадовця НАТО, зараз Вашингтон набагато активніше обмінюється розвідданими з Україною щодо дій РФ, ніж це було в 2014 році. Це, зокрема, відбувається через чітке переконання Байдена, що Україну не можна виключати з будь-яких дискусій щодо її майбутнього.

Як повідомили CNN європейські дипломати, Вашингтон також поділився надзвичайно детальними розвідувальними даними щодо пересувань російських військ із НАТО, країнами Великої сімки (G7) та європейськими союзниками.

– Я не бачив такого рівня координації на початку 2014 року, – зазначив у коментарі журналістам колишній високопосадовець НАТО.

Водночас, за даними CNN, Рада національної безпеки США все ще з обережністю ставиться до відправки в Україну певних видів техніки та озброєнь: наприклад, систем протиповітряної оборони. Оскільки передача такої зброї може бути розцінена Росією як провокація.

За даними американських ЗМІ, останніми днями Росія продовжує стягувати війська до кордонів України попри те, що Джо Байден закликав Володимира Путіна до деескалації конфлікту.

Водночас за оцінками спецслужб США, російський президент ще не ухвалив рішення про вторгнення в Україну, але серйозно розглядає таку можливість.

У США не виключають додаткового розміщення військ на ротаційній основі у країнах НАТО на випадок, якщо РФ наважиться вторгнутися до України.

16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що в Альянсі не бачать ознак скорочення кількості російських військ поблизу кордонів України.